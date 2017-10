"Kongress otsustab, kui palju kulutada. Me ei saa FEMA-t, sõjaväge ja esmaseid reageerijaid, kes on olnud (kõige keerulisemates tingimustes) hämmastavad, igavesti Puerto Ricos hoida," kirjutas Trump neljapäeva hommikul Twitteris.

President tsiteeris ka Sinclair Broadcastingu ajakirjanikku Sharyl Attkissoni, kelle sõnul elas Puerto Rico küll orkaanid üle, kuid on nüüd finantskriisis suuresti iseenda tegevuse tõttu.

Trump vastas sellele, öeldes, et elektrivõrk ja kogu taristu oli Puerto Ricos kohutavas seisus juba enne orkaane, vahendas Politico.

Puerto Rico on olnud viimastel nädalatel hädas okraan Maria tagajärgedega.

Puerto Rico valitsuse loodud veebilehelt on näha, et kolmapäeva seisuga oli ligi 90 protsenti saarest endiselt elektrita ning 47 protsendil saarest olid telefonivõrgud maas.

Ka arstiabi pakkumine on New York Timesi teatel saarel suur väljakutse. Kolmapäeva seisuga oli saarel 72 haiglast elektrivool vaid 43 haiglas.

CNN-i andmetel on orkaani ohvrite arv tõusnud 45-ni ning vähemalt 113 inimest on jätkuvalt kadunud.

Vaatamata püsivatele väljakutsetele, on Trump kiitnud Puerto Rico taastamistöid. Samas on ta süüdistanud Puerto Rico pealinna San Juani linnapead kehvas juhtimises.

"Puerto Rico survived the Hurricanes, now a financial crisis looms largely of their own making." says Sharyl Attkisson. A total lack of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

...accountability say the Governor. Electric and all infrastructure was disaster before hurricanes. Congress to decide how much to spend.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017