"Olen korduvalt öelnud, et oleme valmis osalema linna juhtimises ja pärast valimisi istume erakondadega maha," ütles SDE linnapeakandidaat Rainer Vakra.

Vakra lisas, et kindlasti tulevad koalitsioonikõnelused rasked, kuna Keskerakonnal on Tallinnas olnud probleeme korruptsiooniga.

Vakra sõnul on valimiste eesmärk ennekõike uus jõud linna valitsemisse viia.

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinnaga on Vakra sõnul koostöö välistatud, kuna linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaar on korruptsioonisüüdistusega kohtu all. Vakra lisas, et koalitsioon ei tule kõne alla ka EKRE-ga.

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas ei nimetanud võimatuks ühegi poliitilise jõu koalitsiooni kaasamist. "Kui vajadus, teeme koostööd, kui pole vaja, läheme üksi edasi."

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) linnapeakandidaat Raivo Aeg ütles, et nemad ei soovi teha koostööd Savisaare Liidu ja Tegusa Tallinnaga. Ta lisas, et Keskerakond tolereerib linnavalitsuses olnud korruptsioonijuhtumaid ja seetõttu ei pea IRL õigeks ka nendega võimuliitu moodustada: "Poliitikas kehtivad moraalireeglid."

EKRE esindaja Martin Helme ütles, et nad välistavad sisuliselt koostöö Keskerakonnaga.

Reformierakonna linnapeakandidaadi Kristen Michali sõnul ei tee Reformierakond Keskerakonnaga koostööd ühelgi moel.

Urmas Sõõrumaa Savisaare Liidust ja Tegusa Tallinnast teatas, et Savisaarel on õigus kandideerida, kuna ta pole kohtus süüdi mõistetud ning ei välistanud koostööd ühegi poliitilise jõuga.

Saadet saab järelkuulata siit: