Michal: Rõivas teeb otsuse, mida avalikkus mõistab

"Iga normaalse eesti mehe arvamus sellisest asjast on see, et ühelgi peol ega eesti meeste seltskonnas ei peaks ükski naine ennast tundma halvasti. See on väärtus, mille mina oma poegadele edasi annaks," kommenteeris Michal ERR-i raadiouudistele vahejuhtumit Malaisias, mille eest Taavi Rõivas on oma ohvrilt vabandust palunud.

"Taavi, ma usun, oma käitumisest tulevikus sellest lähtub. Kindlasti ta peab mõtlema selle üle. Ta on vabandust palunud. Arvan, et kindlasti siin järgneb veel arutelu ja samme," ütles Michal.

Rõivase jätkamist riigikogu asespiikri kohal ei ole Reformierakonna fraktsioon veel jõudnud arutada.

"Aga arvan, et Taavi teeb oma kõrgest eetikast lähtudes varem või hiljem otsuse, mida avalikkus mõistab," lausus ta.

Pevkur: Rõivas otsustab peagi

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas ERR- raadiouudistele, et Taavi Rõivas peaks lähiajal ütlema välja oma otsuse asespiikri kohal jätkamise osas.

Pevkur teatas, et Rõivas vajab otsuse tegemiseks aega ja siis kommenteerib seda ka avalikkusele.

Pevkur ise suundus lennukile ja täiendavateks kommentaarideks aega ei leidnud.

Rõivas tunnistas süüd

Septembri lõpus pidas osa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku äridelegatsiooni liikmeid Malaisias peo, kus kordasaadetu oli ebaväärikas, kirjutas Eesti Päevaleht.

Delegatsiooni juhtis reformierakondlasest riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tegi neljapäeval avalduse, kus tunnistas, et Malaisias toimunud peol toimunu pärast oli ühel naisel tema suhtes pretensioone.

"Täna meedias ilmunud artiklites esitatakse muuhulgas minu vastu süüdistusi ebaväärikas käitumises hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse. Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud," teatas Rõivas.

"Kuigi erinevate osapoolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti. Vabandan veelkord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid. Vabandan ka oma abikaasa ja laste ees, keda see kõik paratamatult haavab," lisas endine peaminister.

"Me leppisime osapooltega kokku, et ei lähe kaasa spekulatsioonidega nimede või artiklis kirjeldatud sündmuste ümber ning ma austan seda kokkulepet."