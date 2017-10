Presidendi kantseleist kinnitati Ylele, et selles sammus on kokku leppinud riigipea Sauli Niinistö ja välisminister Timo Soini.

Lisaks saadab Niinistö oma Türgi kolleegile Recep Tayyip Erdoganile sellel teemal kirja.

Türgi kohus mõistis Soome kodanikust ajakirjaniku Ayla Albayraki süüdi "terroristliku propaganda levitamises". Tegemist on esimese korraga, kui Türgi kohus Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikust ajakirjaniku vangi saadab.

Soome naisajakirjanikule mõisteti kahe aasta ja üheksa kuu pikkune vabadusekaotus.

Wall Street Journali heaks töötanud Albayrakil on nii Soome kui ka Türgi kodakondsus, hetkel viibib ta New Yorgis. Ta ise ning ajaleht on Türgi võimude süüdistused tagasi lükanud ning kinnitanud, et kohtuprotsessi põhjuseks olnud artikli eesmärgiks oli anda tasakaalustatud pilt sündmustest Türgis ning selle ülesandega sai ajaleht ka hakkama.

Täpsemalt puudutas 2015. aasta reportaaž lahinguid Türgi valitsusvägede ja terroristlikuks organisatsiooniks kuulutatud Kurdistani Töölispartei (PKK) võitlejate vahel. Artiklis intervjuu andnute seas oli nii Türgi valitsuse kui ka kohaliku elanikkonna esindajaid. Samuti inimesi, kes Türgi võimude kinnitusel kuuluvad PKK noorteorganisatsiooni. Ajakirjaniku sõnul ei sisaldanud artikkel mingit terroriorganisatsiooni toetavat sisu.

Soome välisminister Soini ütles kolmapäeval, et soomlannast ajakirjaniku vangimõistmine Türgi kohtu poolt on näide Türgi arengu murettekitavast iseloomust.

Soini kinnitusel on ajakirjanduse problemaatilisest olukorrast Türgi riigijuhtidele räägitud ka varem ning seda öeldakse neile ka edaspidi.

"Vaatame, millal see võimalus oleks. Ma olen inimõigusi puudutavaid küsimusi esile tõstnud - viimati New Yorgis, kui rääkisin [Türgi välisministrile Mevlüt] Cavusoglule, et Türgis peaks teostama õigusriigi põhimõtet," selgitas ta.