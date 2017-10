Sofi Oksanen kirjutas Melania Trumpile avaliku kirja

Oksanen leiab, et Melania Trumpi praegune vaikimine ei ole tema isiklik asi, sest see hoiak mõjutab paljude teiste naiste elu ja võimalusi, nende õigusi ja võimet end kaitsta, vahendas Yle. Kirja avaldasid täismahus Soome ajaleht Helsingin Sanomat ja Rootsi ajaleht Expressen.

"Sinu vaikimine on valanud tsementi idaeuroopa tüdruku stereotüübi," nentis kirjanik ja juhtis tähelepanu sellele, et lääneriikides on väga levinud stereotüüp, mille kohaselt on Ida-Euroopast pärit noor naine, kas seksitöötaja või õnnetu postimüügipruut - ehk ebavõrdsuse ja moodsa orjapidamise sümbol.

Sloveeniast pärit Melania Trumpist on Oksaneni arvates aga saanud samal ajal idaeuroopaliku unelma kehastus, sest ta on tõusnud USA esileediks. Paraku aga pole selle tagajärjel mingit "Melania-efekti" toimunud.

"Sa ei ole moeikoon, sa pole iidol. Sina ei pane naisi kleite ostma, kuid oled parim, mis idaeuroopa tüdruku ärile üle pika aja on juhtunud," jätkas Oksanen.

Oksanen rõhutas, et Melania Trump ütleb, et ta ei ole "näägutav abikaasa", kui ta sõna võtab. Muidu on ta aga kirjaniku arvates vait ning neelab alla oma abikaasa seksistlikud kommentaarid.

"Just sellist pruuti ida poolt otsitakse. Tüdrukuid, kes näevad välja nagu supermodellid, kuid kes on oma vanaemade kasvatatud, nagu ühe agentuuri sloganis nenditakse. Iga artikkel, mis käsitleb sinu abielus kogetud alandusi, toob uusi kliente idatüdrukutele, ja iga klikkimine vaigistab mõne idatüdruku, kes on kogenud ebaõiglust," selgitas kirjanik.

Oksanen juhtis tähelepanu sellele, et nn tüdrukuäri süngemas otsas hiilib inimkaubandus.

"Mitmed organisatsioonid töötavad aktiivselt, et tuua esile inimkaubanduse julmust ning et aidata selle ohvreid. Tehakse tööd, et seadused paraneksid ja et Ida-Euroopa võrdõiguslikkuse areng tugevneks," lisas ta.

Oksaneni arvates tervitataks Melania Trumpi liitumist naiste õiguste eest võitlejatega rohkem kui hea meelega, kui proua Trump vaid laseks esimese naise rollil võita.

"See roll tähendab ühiskondlikult aktiivset tegutsejat, maailma muutvat inimest. Siis võiks sinust saada meie kõikide kangelane," märkis kirjanik, kes on oma teostes väga sageli naistegelastele osaks saanud ebaõiglust ja väärkohtlemist kirjeldanud.