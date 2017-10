Vakra: me ei tee oma otsuseid reitingutest lähtuvalt

Sotside Tallinna linnapeakandidaadi Rainer Vakra sõnul ei tee erakond oma kampaanias reitingute tõttu muudatusi. Kolm protsendipunkti langenud toetuse kohta ütles ta, et sotsidel on see kogu aeg olnud samas suurusjärgus.

"Meie toetus on olnud pidevalt selles suurusjärgus. Ootame valimispäeva ära, ei maksa ennast lasta segada varasematest uuringutest või reitingutest, need on ka varasemalt kõikunud. Me oleme optimistid. /.../. Ei maksa veel täna teha lõplikke järeldusi," ütles Vakra ERR-ile.

"Loomulikult me neid kõikumisi jälgime, aga me ei tee oma maailmavaatelisi otsuseid ühegist protsendist lähtudes. Me oleme väga selgelt oma põhimõtted välja öelnud, mille nimel me töd teeme, kuidas me näeme, et Eesti riik ja Tallinna linna peaks arenema ja seda tööd me teeme loomulikult hinge ja südamega. Ja iga protsendi pärast oma põhimõtteid kindlasti muutma ei hakka, me ei ole tuulelipud," lausus Vakra.

Vakra märkis, et ka kampaaniasse puutuvad otsused ei ole maailmavaatest erinevad.

"Kampaania otsused ei ole kindlasti maailmavaatest erinevad, see ongi põhimõte," sõnas Vakra.

"Kui me vaatame siin mõningaid erakondi, olgu see näiteks Reformierakond, kes ühel hetkel lubab tasuta lasteaedasid, ühel hetkel räägib, et eesti keelt peab õppima gümnaasiumis, järgmisel, et lasteaias - see on tuulelipud. Selline EKRE stiilis lihtsalt populistlik lärmamine ja hirmutamine, lõhkumine ja lammutamine meile ei sobi. See ei ole edasiviid, see ei ole arendav, see ei ole Tallinna linna tulevikku vaadates positiivne, selle punase joone me oleme maha tõmmanud, see on meie väärtus ja väärtustega meie ei kauple," sõnas Vakra.

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i 1012 vastajaga küsitlusest selgus, et sotsiaaldemokraatide toetus langes kuuga 12 protsendilt üheksale protsendile.