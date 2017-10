Toom: Keskerakonnal puudub Krimmi suhtes ametlik seisukoht

"Rääkides Krimmi referendumist väljendas Jüri Ratas enda kui peaministri ja erakonna esimehe seisukohta," ütles Euroopa Parlamendi saadik Toom ajalehele Stolitsa, kommenteerides erakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnadest vallandunud segadust.

Korb ütles kolmapäeva õhtul ERR-i saates "Suud puhtaks" vastates küsimusele milliseid erisusi näeb ta Kataloonia referendumi ja Krimmi referendumi vahel, et "mõlemas kohas avaldasid inimesed oma arvamust. Täpselt samamoodi. Inimesed tulid ja ütlesid oma arvamuse" ning sisuliselt nõustus saatejuhi küsimusega, kas Krimmi referendum oli "okei".

Ratas teatas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et see ei ole Keskerakonna ametlik seisukoht. Ratase sõnul ta vestles Korbiga, kes selgitas, et esmalt avaldas ta saates arvamust, et Narvaga on kõik korras ning paralleele Katalooniaga tuua oleks kohatu. "Arvan, et see oli Korbilt hea vastus," märkis Ratas. Ratase sõnul küsis ta Korbilt ka seda, miks tuli vastus, et Krimmi referendum on "okei". Ratase sõnul selgitas Korb, et ta tahtis öelda, et see referendum ei ole tunnustatud rahvusvahelise õiguse seisukohast, kuid ta ei saanud oma mõtet lõpetada.

Neljapäeval täpsustas Korb sotsiaalmeedia vahendusel, et ei Krimmi ega Kataloonia referendumit ei ole tunnustatud keskvalitsuse ega rahvusvahelise õiguse seisukohalt. "Saate käigus jõudsime ühisele arusaamale, et Kataloonias tuleb vastastikkuses dialoogis leida rahumeelne lahendus," märkis Korb.