Kanada peaminister lubas, et kasvatab oma poegadest feministid

Valitsusjuht kinnitas artiklis, et koos oma abikaasa Sophie'ga kasvatavad nad tütar Ella-Grace'ist ja poegadest Xavierist ja Hadrienist feministid.

"Sugude võrdsus ei ole ainult naiste ja tüdrukute asi. Meile kõigile on kasulik, kui naistel ja tüdrukutel on samad võimalused kui poistel ja selle teostumine sõltub meist kõigist," selgitas ta.

Trudeau sõnul on poistel võim ja kohustus muuta seksistlikku kultuuri ning ta soovib, et tema pojad seda mõistaksid.

"Ma soovin, et mu pojad jääksid kõrvale teatud tüüpi maskuliinsuse survest, mis teeb kahju nii meestele endiel kui ka inimestele nende ümber. Ma soovin, et nad oleksid ilma vaevata nemad ise ja ka feministid, kes kaitsevad seda, mis on õige, ja kes võivad end uhkena peeglist vaadata," kirjutas Liberaalse Partei liider.

Trudeau juhtis tähelepanu sellele, et feminism ei ole ainult veendumus, et naised ja mehed on võrdsed. See on tema sõnul ka see, et kui kõik on võrdväärsed, siis kõik on ka vabamad.

Seega on tema arvates kõikide laste feministideks kasvatamise näol tegu tõdemusega, et kõigil on oma osa võrdõigusliku maailma ehitamises.

"Sellist maailma veel ei eksisteeri. Kuid seda on võimalik ehitada inimeste poolt, kellel on tugev õiglustunne ja tugev empaatiavõime; kes seisavad teiste õiguste eest ja kes leiavad oma unikaalseid viise, kuidas kaasavamaid kogukondi luua," rõhutas ta.