Barcelonas korraldasid mitmed ühendused tänasel rahvuspühal meeleavaldusi riigi ühtsuse toetuseks. Suurim neist leidis aset keskpäeval Kataloonia platsil. Sinna kogunenud inimesed ei taha midagi kuulda iseseisvast Katalooniast ja on kurjad kohaliku võimu peale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen hispaanlane ja katalaan ja ma soovin, et mulle jääks õigus olla hispaanlane," ütles meeleavaldusel osalenud Andrea.

"Puigdemont on vandunud truudust konstitutsioonile ja ta on reetur," ütles veel üks meeleavaldaja Ramon.

"Hispaania riigi rahaga rahastavad nad Hispaania-vastast liikumist. Riigi rahaga, meie enda rahaga. Kuidas? Seetõttu, et enamus, kes iseseisvust ei soovi on aastaid vaikinud, sest tegemist on tööinimestega, kel on elus teised probleemid," lisas veel Jose.

Need inimesed ütlesid ei iseseisvale Katalooniale, iseseisvusmeelsed olid kodus või teevad protestimärgiks tööd.

Nii olid mitmetes väiksemates omavalitsustes, kus võimul katalaani rahvuslased, täna linnavalitsuste uksed protesti märgiks avatud. Barcelonas jäid kaamera ette ka sellised kaadrid eriarvamuste lahendamisest. Esialgsetel andemtel oli tegu jalgpallifännidega.