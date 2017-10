"Jah, ma olen otsustanud, et ma astun riigikogu aseesimehe kohalt tagasi," ütles Rõivas "Aktuaalsele kaamerale".

Küsimusele, miks on tagasiastumine vajalik, kui Rõivas süüd ei tunnista, vastas Rõivas, et poliitilist vastutust peab olema valmis võtma ka siis, kui sa tunned, et sa oled teinud midagi sellist, mis on inimeste ja minu enda eetikatundega vastuolus.

"Nende erinevate kahetsusväärsete sündmuste, mis seal toimusid, nii minu osalusel, kui mitte minu osalusel, nimetamine ahistamiseks on muidugi selge liialdus," rääkis Rõivas.

"Aga selge on ka see, et mitmed naisterahvad erinevatel põhjustel ennast halvasti tundsid. Minu seisnes selles, et ma tantsisin ühe naisterahvaga tema hinnangul, mida ta mulle eile detailselt rääkis, ta tundis, et see oli liiga lähedal. Ta ütles, et ta tundis end minuga kahekesi tantsupõrandale jäädes ebamugavalt. Ja kuigi ma toona sellest aru ei saanud, kuigi ma toona pidasin seda suhteliselt süütuks tantsuks, läks see talle väga hinge," ütles ta.

"Aktuaalse kaamera" reporter Elo Ellermaa küsis Rõivaselt ka agressiivse käitumise ja suudlemise kohta.

"Nendes episoodides tegelikkus erineb sellest, mis oli lehes kirjeldatud," ütles ta.

Küsimusele, kas neiu valetab, vastas Rõivas, et ta ei taha seda otse välja öelda. "Ma ei taha seda nii öelda. "Ma olen temaga pikalt rääkides kokku leppinud, et me saame asjadest mõnedes detailides erinevalt aru. Ma ei tea, miks ta selliseid asju ütleb ma tõesti ei tea. Ja minu jaoks ei ole tegelikult vahet. Minu jaoks on oluline ka see, et kui tema jaoks oli see, et me tantsisime liiga lähedal, kuidagi ebamugav ja tal võttis kolm nädalat aega selleks, et seda mulle öelda, siis ma võtan seda tõsiselt," lausus Rõivas.

"Ma ei taha, et ükski naine tunneks end minu pärast ebamugavalt ja kõige vähem ma tahan, et mu naine tunneks end minu pärast ebamugavalt," lisas ta.

"Inimesed, kes polnud kohapeal, on võtnud seda teemat lahata väga detailselt teadmata, mis tegelikult toimus või ei toimunud," sõnas Rõivas.

"Ma tegelikult ei tea, kas seda on piisavalt palju, et tagasi astuda, aga ma arvan, et sõltumata sellest, kui inimene saab haiget, kui sellest on tekkinud sedavõrd suur skandaal, et see kahjustab ka minu kolleege, siis minu jaoks see tagasiastumine on asi, mis ei võta tükki küljest. Ma teen seda selleks, et teisi inimesi säästa," ütles Rõivas veel.

Taavi Rõivas valiti riigikogu teiseks aseesimeheks 5. detsembril 2016 seoses varasema riigikogu aseseimehe Jüri Ratase saamisega peaministriks.