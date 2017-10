See tähendab, et suure tõenäosusega valitakse Niinistö uuesti presidendiks juba valimiste esimeses voorus, vahendas Yle.

Presidendivalimised toimuvad Soomes 2018. aasta alguses - esimene voor 28. jaanuaril ning vajaduse korral teine voor 11. veebruaril.

Uuringufirma Taloustutkimus korraldatud arvamusküsitluse kohaselt toetab Niinistö jätkamist presidendiametis 76 protsenti vastanutest. Teisel kohal on Rohelise Liidu kandidaat Pekka Haavisto, keda toetab 14 protsenti soomlastest.

Niinistö ja Haavisto olid vastamisi ka eelmiste, 2012. aastal toimunud presidendivalimiste ajal, kui võitja välja selgitamiseks läks vaja ka teist vooru. Teises voorus kogus Niinistö 63 ja Haavisto 37 protsenti häältest.

Ülejäänud presidendikandidaatide seas pole kedagi, keda toetaks praegu vähemalt viis protsenti valijatest.

Põlissoomlaste kandidaadile Laura Huhtasaarile annaks hääle kolm protsenti valijatest. Keskerakonna kandidaat, endine peaminister Matti Vanhanen ja Vasakliidu kandidaat Merja Kyllönen saaksid kumbki kaks protsenti häältest. Üheprotsendiline toetus on sotsiaaldemokraat Tuula Haatainenil ja Nils Torvaldsil Soome Rootsi Rahvaparteist.

11. protsenti küsitluses osalenutest ei osanud või ei soovinud oma eelistust esimese vooru puhul öelda. Neid inimesi pole ka uuringu lõpptulemuses arvestatud.

Veelgi võimsama tulemuse teeks Niinistö uuringu kohaselt teoreetilises teises voorus - seal võidaks ta Haavistot tulemusega 82 protsenti 18 vastu. Teiste kandidaatide võimalused Niinistöle teises voorus vastupanu osutada oleksid veelgi väiksemad.

1994. aastal alguse saanud süsteemi järgi toimunud presidendivalimiste ajaloos pole ühtegi presidenti juba esimeses voorus tagasi valitud.

Niinistö teatas kandideerimisest käesoleva aasta mais ning märkimisväärne on see, et koonderakondlasena rõhutas ta tookord asjaolu, et ta ei kandideeri ühegi erakonna kandidaadina, vaid selgitab oma toetuse välja uue valijaliikumise kaudu.

Selline strateegia on ilmselgelt oma mõju avaldanud, sest ka eelpool mainitud uuringust tuleb välja, et tema taga ei seisa mitte ainult Koonderakonna valijad, vaid ka suur hulk Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide valijaid. Keskerakonna valijatest hääletaks Niinistö poolt lausa 80 protsenti, SDP valijatest 79 protsenti.