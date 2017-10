RMK nimetas ametisse juhatuse liikmed järgmiseks viieks aastaks

Tavo Uuetalu asub juhtima metsamajanduse tegevusvaldkonda, mille sisuks on metsa uuendamise, kasvatamise, raiete ja puidu veo juhtimine ning korraldamine. Kristjan Tõnisson asub juhtima looduskasutuse valdkonda, mille sisuks on riigimetsa avalike funktsioonide täitmise tagamine ja loodusväärtuste kaitse juhtimine ning korraldamine.

RMK nõukogu esimehe Andres Talijärve sõnul peegeldab otsus nõukogu ootust senisest veelgi enam tasakaalustada RMK-poolset metsamajanduse ja looduskaitsega seotud hüvede pakkumist.

Tavo Uuetalu on olnud juhatuse liige ka varasemalt ja alustab nüüd kolmandat ametiaega. Kristjan Tõnisson on juhtinud viimased seitse aastat RMK looduskaitseosakonda ja on varasemalt tegelenud säästva metsanduse sertifitseerimise korraldamisega.

RMK juhatus on kolmeliikmeline. Juunis toimunud RMK nõukogu koosolekul otsustati, et RMK juhatuse esimehena jätkab Aigar Kallas.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, sellel alal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.