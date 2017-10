"Suud puhtaks" veebisaade peaks jätkama kolmapäevases saates alustatud teemat ehk kõnelema Kataloonia iseseisvusreferendumi valduses rahvaste enesemääramisõigusest. Toimetus otsustas aga täna paljastunud Taavi Rõivase ja EASi delegatsiooni Malaisia reisil toimunud ebaväärikuste ja ahistamiste tõttu vaatenurka pisut muuta.

"Mingis mõttes räägime ju ka selles küsimuses enesemääramisõigusest," selgitas saatejuht Urmas Vaino, kelle üks reedene vestluspartner on psühholoog Ülle Kalvik.

Kalvik töötab naiste nõustamiskeskuses ning puutub kokku eelkõige nende juhtumitega, mis on sündinud koduseinte vahel. Tema sõnul on suurim murekoht see, et lähisuhtes olevad naised ei mõista või ei oska märgata ahistamist. Arvatakse, et see on normaalsus.

"Naised jõuavad meie juurde alles pärast kolmandat, neljandat või viiendat ahistamisjuhtumit," rääkis ta ERR.ee-le. Ta rõhutas, et kogu ühiskonnas on defineerimata mehe vastutus võimuolukordades. Jäetakse hukka mõistmata, kui edukal positsioonil ja hea sissetulekuga mees naisi ahistab, ära kasutab või soopõhiseid kommentaare teeb.

See on mõtteviisi küsimus, rõhutas Kalvik ja lisas, et ühiskondlike normide osas on oma vastutus kanda ka naisteajakirjadel. "Ajakirjades räägitakse, kuidas olla hea naine ehk kuidas käituda nii, et meest rahuldada," sõnas ta. Kalviku sõnul on ühiskonnas levinud hoiak, et naine peab olema ennekõike meeldiv, atraktiivne. See on aga tema hinnangul väär. Siin on ka naistel oma roll kanda: tuleb rohkem probleemidest rääkida ja vältida surve alla sattudes negatiivsetesse stereotüüpidesse langemist.

Rääkides tööreisidest on Kalviku hinnangul pidutsemise ja enese lõdvaks laskmise põhjus enamasti soov stressi maandada. Seltskondliku alkoholi tarbimise ja üleva meeleolu käigus laskutakse tihti psühholoogi hinnangul kõige primitiimsemale tasemele. Kalvik selgitas, et murede ja stressi vale kanaliseerimine on Eestis lai probleem.

Saate teine külaline on veel selgumas.