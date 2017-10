Saatejuht Urmas Vaino küsis, kas Taavi Rõivase käitumine ja esinemised neljapäeval sarnanevad süüdlase tüüpilisele käitumisele.

Inimõiguste keskuses töötav võrdse kohtlemise õigusekspert ning naiste varjupaikade liidu jurist Merle Albrant vastas sellele jaatavalt.

"Kui ta [Rõivas] kaalub kahjunõude esitamist, kui ta süü tunnistamine on pigem oma maine päästmine, siis need on märgid, mis viitavad sellele," lausus jurist.

"Meie juhtumite puhul on väga tüüpiline enda kaitsmine, õigustamine, vastaspoole mahategemine. Vastaspoole näitamine rumalana, ebaadekvaatsena. Näidata, et tean kõigist paremini, kuidas olukord oli. Sellisel juhul kahjuks see viitab süüle," lisas ta.

Küsimusele, mida pidanuks Rõivas tegema siis teismoodi, et mitte sellisena näida, vastas, et ainult psühholoogid ja psühhoterapeudid saavad teraapiate käigus öelda, kas inimese kahetsus on tõene või ei ole.

"Praktika näitab, et inimesed, kes panevad tegusid toime, nad ei suuda siiralt vabandust paluda. Ütlevad, et saada vabandusest kasupunkti. Seda peavad hindama terapeudid," selgitas Albrant.

Psühholoog Ülle Kalvik ütles, et süüdlase vabanduse või süü enda hindamine on alati raske.

"Taavi ka vabandas ja tema ja tema pere peab edasi elama. Seetõttu ei tohi teha siin spekulatsiooni tema kui süüdlase suhtes. Kui me ei tea kõiki fakte, ei saa öelda. Ärme hävita inimest, kes on eksinud ja vabandanud," sõnas Kalvik.

Paljud on oodanud, et Rõivase ja tema väidetava ohvri puhul kuuleks detailsemalt ka naise versiooni sündmuste käigust. Ohvri ja süüdlase juttu, selle soravust või tõele vastavust, on aga Merle Albranti hinnangul ülikeeruline võrrelda või hinnata.

"Kuidas näeb olukorda kannatanu, on hoopis teine. Teo toimepanija tunnistab harva oma süüd. Kannatanud on alati haavatavamas ja nõrgemas positsioonis. Kui üks inimene, kes on kõrges positsioonis, ja teine, kes on niigi haavatav, saanud trauma, tegeleb oma ärevuse ja depressiooniga. Paned kahe inimese sõnad vastakuti ja vaatad, et üks on n-ö hull ja teine tark inimene," ütles Merle Albrant.

Jurist Merle Albrant. Autor: Siim Lõvi /ERR