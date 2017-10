Air Baltic peatas mootorite kontrolli tõttu seitsme lennuki lennud

Läti lennufirma Air Baltic on alates kolmapäevast kontrollinud uute lennukite Bombardier CS 300 mootoreid, mistõttu olid kõigi seitsme uue masina lennud peatatud. Neljapäeva jooksul lubas Air Baltic siiski need lennukid tagasi liinile suunata. Air Balticu esindajad keeldusid "Aktuaalsele kaamerale" täpsemaid kommentaare andmast.

Air Balticu saadetud pressiteatest nähtub, et osa uutest Bombardier CS 300 lennukeist on tagasi liinil ja ülejäänud peaks kontrollitud saama neljapäevase päeva jooksul. Samas ei täpsustanud ka Riia lennujaama esindajad "Aktuaalsele kaamerale", kas CS 300 juba lendab või mitte.

Küll aga kinnitati, et lennujaama töö pole häiritud ja Air Balticu reisid toimuvad. Riia lennujaama kodulehel võis näha, et tühistatud on üks Stockholmi lend. Air Baltic teatab, et teeb tihedat koostööd nii Bombardieri kui ka mootorite valmistajaga Pratt&Whitney.

Et tegu on uute masinatega ja Air Baltic maailmas ainus, kes neid nii palju kasutab, jälgitakse kõiki tehnilisi üksikasju väga hoolikalt. Mis just praegu põhjustas täiendava kontrolli ja isegi liinilt kõrvaldamise vajaduse, lennufirma esindajad ei täpsusta.

Diagnostikaks kasutatakse uut tehnoloogiat FlightLink, mis võimaldab tehnilisi parameetreid jälgida ka lennu vältel. Seni on uued lennukid end õigustanud ja hoidnud teiste õhusõidukitega võrreldes kokku viiendiku kütusekogusest. Mootorite täiendava kontrolli vajadusest on aga juttu olnud varemgi.