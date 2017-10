Lufthansa ostab enam kui pooled Air Berlini lennukitest

Saksa meedia andmeil maksab Lufthansa lennukite eest ligi 300 miljonit eurot. Air Berlini 8500 töötajast liigub Lufthansa alla 3000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pikka aega majandusraskustes olnud Air Berlin esitas augustis pankrotiavalduse, kuid jätkas tegevust riigilt saadud laenuraha toel.

Lufthansa juht on varasemalt öelnud, et 80 lennukit on maksimum, mis konkurentsiamet lubaks neil ära osta. Tehing peab saama heakskiidu ka Brüsselist ning otsust on oodata aasta lõpuks.