Soonvald: Päevaleht avaldas juhtunust leebe versiooni

Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et Taavi Rõivase ahistamisskandaali algatanud loos on välja toodud vaid jäämäe veepealne tipp ja leht otsustas avaldada toimunust leebema versiooni. Rõivast süüdistava naise jutus pole tema sõnul põhjust kahelda.

"Aktuaalse kaamera" saatejuht Margus Saar ütles Soonvaldi otse-eetris intervjueerides, et avalikkus on tutvunud Eesti Päevalehe artikli ja Taavi Rõivase selgitustega ning küsis, kas Taavi Rõivas valetab.

Soonvald rääkis, et vestles süüdistusi esitanud naisega kolmapäeval kaks-kolm tundi ja vestlusesse olid kaasatud ka Soonvaldi kolleegid.

"Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et see tütarlaps, kelle versioon tänases Eesti Päevalehes on õrnem versioon, et tema jutt oleks selline, mis tunnistaks, et ta valetab. Need süüdistused Taavi Rõivase käitumisest ühel peoõhtul, mis kestis konkreetselt kaks minutit umbes, on päris jubedad ja need momendid - suudlemine - on vast selle jäämäe veepealne tipp ainult," rääkis Soonvald.

Soonvald ütles, et leht otsustas avaldada loost leebema versiooni, et kaitsta skandaali eest asjaosaliste perekondi.

Soonvald rääkis, et veel teisipäeval ei andnud Rõivas Päevalehele toimunu kohta vastuseid.

Samas ei ole Rõivas Soonvaldi sõnul kordagi öelnud, et see, mida Eesti Päevaleht kirjutas, ei vasta tõele.

Soonvald rääkis, et lõviosa EAS-i delegatsiooni inimestest ei ole nende tegudega seotud. "Taavi Rõivase vabandus delegatsiooni nimel oli ülepaisutatud ja tõenäoliselt oli soov seda süüd jagada rohkema arvu inimeste peale," ütles ta.

Küsimusele, miks see lugu just valimiste eel välja tuli vastas Soonvald, et see reis toimus septembri lõpus ja Päevalehes tuli teema lauale eelmise nädala lõpus.

Soonvald rääkis, et toimunus on detaile ja tegelasi rohkem, kui täna on avalikkuse ette jõudnud.

"Me kõik saame aru sellest, et kui Taavi Rõivas ei oleks käitunud nii nagu tänases lehes allikas rääkis, ei oleks ta vabandanud Eesti rahva ees, ei oleks ta vabandanud oma perekonna ees ja poleks ta astunud ka tagasi riigikogu asespiikri kohalt. Ju ta teab ise, miks ta astub tagasi. Taavi Rõivas - elukutseline poliitik ei astu tagasi oma ametist sellepärast, et midagi justkui pole toimunud," lausus Soonvald.