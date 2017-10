Rakvere lihakombinaadis testiti häiresignaali

Kui Rakvere lihakombinaadi ees oli sireeni kuulda hästi, siis tehases sees ja ka tehasest veidi kaugemal jättis selle tugevus soovida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sireen oli väga nõrk. Kui ma poleks teadnud, siis ohutsooni praegusel piiril ja tulevikus väga oluliselt ohupiiri sees oleval alal ma ei kuulnud sireeni isegi siis, kui ma teadsin, et see sireen on olemas. Ma kuulsin, et õrnalt undab, aga maanteemüra ja kõik muu hajutas seda tugevalt," ütles õppuse vaatleja Maia Simkin.

Üks õppuse korraldajatest Maido Nõlvak lisas, et peale sireenide hulga suurendamise saadi rahvaga suheldes teada, et teavitustööd tuleb jätkata.

"Võib öelda, et üks kolmandik on teadlik, on infopäevadel käinud, on lehest lugenud ja nad oskavad käituda, aga kaks kolmandikku inimesi ei ole midagi kuulnud, pole mitte midagi lugenud ega oska ka käituda," lausus Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak.

Kohalike elanike arvates on sellised õppused vajalikud. Vitali on lihakombinaadi töötajana kindel, et oht on viidud miinimumini.

Seda hoolimata sellest, et eelmisel aastal toimus kombinaadis ammoniaagi käitlemisel lokaalne, kuid kahjuks surmaga lõppenud õnnetus.

"Süsteemid on paigas. Töötame ja teame, et kui midagi on, siis hoiatakse, signaalid tulevad. Seega on meil turvaline," ütles Vitali.

Rakvere lihakombinaat on Sillamäe sadama järel Virumaal ohtlikkuselt teine ammoniaagiriski allikas. Lihakombinaadi külmutusseadmetes on ammoniaaki ligikaudu 40 tonni. Kokku elab ohtutsoonis 1000 inimest, kuid kombinaadist ei jää kaugele ka Rakvere linn.