"Ma saan öelda seda, et ma ei teinud midagi tahtlikult," ütles Rõivas saates.

Rõivase sõnul ei ole antud juhul oluline, kas toimus suudlemine ja käperdamine, vaid see, et neiu tundis end ebamugavalt.

Saatejuht Mihkel Raua küsimusele, kas toimus suudlemine ja käperdamine Rõivas selgelt ei vastanud. Samuti ei öelnud Rõivas, kas teda süüdistav naine valetab või mitte.

Küsimusele, kas Rõivas kaebab selle naise oma maine kahjustamise eest kohtusse, vastas ta, et ta ei välista seda.

Luisa Rõivas kinnitas saates, et usub oma meest. "Muidugi ma usun oma meest. Muidugi ma olen häiritud sellest. Ma olen pettunud," ütles Luisa Rõivas.

Ta lisas, et pettunud on seetõttu, et skandaal on elu raskeks teinud.