Väikeõlletootjad ei näe ministeeriumi poolt lubatud aktsiisivõitu

Kui juulis tõusis õlleaktsiis suurtootjatele 70 protsenti, siis väiketootjate õlleaktsiis tõusis soodusmäära tõttu 35 protsenti. Eesti suurima väikepruulikoja Põhjala tegevjuhi Enn Pareli sõnul suurem osa väiketootjad pärast akstiistõusu oma toodete hindu ei tõstnud. Eklusiivne õlu muutus seega tavaõlu tuntava kallinemise tõttu soodsamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hinnavahe vähenes nii, et 3,6 korra liitri hinnavahe pealt me langesimise sealt kusagil 2,8 peale. Tegelikult peaks ta tegema suhtes sellise masstoodetud õllega väiketootjate õlled inimestele kättesaadavamaks," ütles Parel.

Sellegipoolest pole vähemalt esimestel kuudel pärast hinnamuutusi väiketootjate õllede müüginumbrid kasvanud.

"Müüki see väga oluliselt mõjutanud ei ole, kuna väikeste õlletootajte õlled on olnud ajalooliselt kallimad ja need ei ole need tooted, mille järele võibolla noore käsi esimesena sirutaks kui ta alles alkoholiga tutvust teeb," rääkis ta.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika juht Sven Kirsipuu ütles, et kuna ka väiketoojad varusid enne akstiistõusu toodangut ette, on nende müüginumbrite muutustest täna vara rääkida. Kuid turuosa muutused on juba näha.

"Väiketootjad kindlasti on võitnud turuosa, kuna juba esimesel poolaastal oli näha, et deklareeritud kogused kasvasid 15 protsenti ja see ka tegelikult ei ole nüüd aeglustunud. Pigem võib eeldada seda, et kuna hinnakonkurentsis võrreldes tavaõllega väikeõlletootjad võitsid sellest aktsiisitõusust, siis on oodata seda, et nende tendents käsitööõllede tarbimise osas suureneb veelgi," sõnas Kirsipuu.

Aktsiisi soodusmäär kehtib aga ainult nendele Eesti väiketootjatele, kes toodavad aastas alla 600 000 liitri õlut, selgitas Parel ja lisas, et see seab väiketööstuse tootmismahtudele piirid.

Paljudes Euroopa riikides kehtib maksimumsoodusmäär ehk 20 miljonti liitrit. Kirsipuu aga ütles, et Eesti väiketööstused toodavad keskmiselt 400 000 liitrit õlut aastas. Väiketööstuse konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud maksusoodustuse suurendamine on maksupoliitika küsimus, nentis Kirsipuu.