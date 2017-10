USA president avaldab reedel oma seisukoha Iraani osas

"Homme kell 12.45 kohaliku aja järgi annab president ülevaate oma Iraani strateegiast," ütle Valge Maja eestkõneleja Sarah Huckabee Sanders.

Trump siunas varem päeval taaskord Iraani tuumalepet kui Ühendriikidele äärmiselt kahjulikku.

"See on halvim lepe. Meie ei saanud midagi," ütles Trump Fox Newsile Iraani ja viie suurriigi vahel sõlmitud tuumakokkuleppest rääkides.

Iraan oli nõus tuumaprogrammi peatama ja vabanes sellega suurest osast talle kehtestatud sanktsioonidest.

"Me tegime seda tookord nõrkusest, kuigi tegelikult oleme me väga tugevad," jätkas Trump.

President on kohustatud andma iga 90 päeva tagant kongressile teada, kas tema arvates peab Iraan kokkuleppest kinni ja kas sanktsioonide tühistamine on USA huvides. Seni on Trump seda teinud, järgmine tähtaeg on pühapäeval.

Mitu USA ametnikku on öelnud, et seekord võib Trump otsustada lepet mitte kinnitada. Kui see nii läheb, siis läheb Trump sellega vastuollu oma tähtsamate nõunike, Euroopa riikide ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) arvamusega. Siis on kongressil 60 päeva aega otsustada, kas kehtestada Teheranile taas tuumaleppega tühistatud sanktsioonid.