"Homme kell 12.45 kohaliku aja järgi annab president ülevaate oma Iraani strateegiast," ütle Valge Maja eestkõneleja Sarah Huckabee Sanders.

Trump siunas varem päeval taaskord Iraani tuumalepet kui Ühendriikidele äärmiselt kahjulikku.

"See on halvim lepe. Meie ei saanud midagi," ütles Trump Fox Newsile Iraani ja viie suurriigi vahel sõlmitud tuumakokkuleppest rääkides.

Iraan oli nõus tuumaprogrammi peatama ja vabanes sellega suurest osast talle kehtestatud sanktsioonidest.

"Me tegime seda tookord nõrkusest, kuigi tegelikult oleme me väga tugevad," jätkas Trump.

President on kohustatud andma iga 90 päeva tagant kongressile teada, kas tema arvates peab Iraan kokkuleppest kinni ja kas sanktsioonide tühistamine on USA huvides. Seni on Trump seda teinud, järgmine tähtaeg on pühapäeval.

Mitu USA ametnikku on öelnud, et seekord võib Trump otsustada lepet mitte kinnitada. Kui see nii läheb, siis läheb Trump sellega vastuollu oma tähtsamate nõunike, Euroopa riikide ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) arvamusega. Siis on kongressil 60 päeva aega otsustada, kas kehtestada Teheranile taas tuumaleppega tühistatud sanktsioonid.

Kossatšov: USA uus Iraani-strateegia võib esile kutsuda Teherani vastusammud

USA uus Iraani-strateegia võib esile kutsuda Teherani vastusammud, ütles Vene parlamendi ülemkoja väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov reedel.

"Loomulikult oleme me selle pärast mures, sest USA langetab järjekordse meelevaldse otsuse sellest, kes toetab terrorismi ja kes mitte, kasutab libekeelselt sõna "agressioon" ning astub ühepoolseid samme, mis käivad vastu varasematele lepetele," ütles Kossatšov.

"Selline suhtumine võib kergesti kutsuda esile vastusammud ning nii Pyongyang kui ka Teheran võivad kuulutada, et nad seisavad silmitsi kasvava ohuga," lisas Kossatšov.

Spiiker: Iraan järgib tuumalepet, kuni seda teevad ka teised

Iraan kavatseb järgida 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe tingimusi, kuniks seda teevad ka leppe teised osapooled, ütles Iraani parlamendi spiiker Ali Larijani reedel.

"Oleme jätkuvalt pühendunud oma rahvusvahelistele kohustustele, kaasa arvatud ühisest kõikehõlmavast tegevuskavast (JCPOA)" ehk tuumaleppest, lausus Larijani.

"Iraan jätkab oma kohustuste austamist, kuniks teised allakirjutanud rikuvad seda lepet," lisas ta.

Kreml hoiatab USA-d Iraani tuumaleppe hülgamise tagajärgede eest

Kreml hoiatas reedel Washingtoni Iraani tuumaleppest lahkumise eest, öeldes, et see annaks tõsise hoobi nii rahvusvahelistele suhetele kui tuumarelva leviku tõkestamise püüetele.

"See raskendaks Iraani tuumaprogrammiga seotud olukorda," ütles president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov. "Niisugused sammud kahjustaksid ühemõtteliselt ettearvatavuse, julgeoleku ja stabiilsuse õhkkonda ning tuumarelva leviku tõkestamist kogu maailmas."

Wall Street Journal kirjutas varem, et eeldatavasti teatab Trump Iraani tuumakokkuleppest lahkumisest.