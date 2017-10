Politsei alustas Kohtla-Järvel häälte ostmise tõttu kriminaalmenetlust

Tänaseks on politsei kogunud piisavalt infot, et alustada kriminaalmenetlust. Kandidaat, kelle kasuks väidetavalt hääli osteti, eitab enda seotust sellega.

Väidetava seaduserikkumise ja jalgratturi kinnipidamise fikseeris videole samuti Kohtla-Järvel kandideeriv Igor Bronštein, kelle esindaja läks vihje peale väidetava hääleostja juurde.

"Me keset päeva mõtlesme, et mis me istume niisama, see on meie šanss näidata inimestele, mis toimub salaja. Läksime autoga, et vaadata, kas see tegelikult toimub ja toimuski," rääkis Bronštein.

Video põhjal selgub, et hääli osteti viie euro eest kandidaat Ülle Lepassaarele. Keskerakonna nimekirjas kandideeriv parteitu Ülle Lepassaare sõnul on tegu laimuga, mis tabas teda ka eelmistel valmistel.

"Selline info tuli mulle ka eelmine kord. Toona pärast valmiste päeva, et minu hääle eest pakuti raha, kuid ka siis tundus see mulle, et see oli fabritseeritud. Ja nüüd mulle tundub ka, et see on kellegi poolt fabritseeritud või keegi tahab lihtsalt mulle paha teha," lausus Lepassaar.

Ülle Lepassaar ütles, et videos nähtud väidetavalt tema kasuks hääli ostnud mees on talle tundmatu.