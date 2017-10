Õiguskantsler: fiktiivse sissekirjutusega kandidaadi üle otsustab valija

„Nendes juhtumites, kus erakonnad lähetavad poliittehnoloogia tõttu oma inimesed kandideerima täiesti võõrasse kohta, ei näe ma väga head sunnimehhanismi,” sõnas õiguskantsler Ülle Madise Eesti Päevalehele olukorra kohta, kus kohalikel valimistel kandideerivad poliitikud teevad rahvastikuregistrisse fiktiivseid sissekirjutusi üksnes selleks, et täita kohalike valimiste seaduse nõudeid.

„See on rohkem moraali ja südametunnistuse küsimus ning mulle tundub, et valijad on siiani selle vähemalt kohalikel valimistel üsna ära karistanud,” lisas Madise.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimise seadus ütleb, et kandideerimisõigus on inimesel, kelle püsiv elukoht on valimisaasta esimeseks augustiks vastavas ringkonnas. Püsivaks elukohaks peetakse aadressi, mis on isikul kirjas rahvastikuregistris.