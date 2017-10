Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht leiavad reedestes juhtkirjades, et Taavi Rõivase käitumise Malaisias toimunud peol avalikustamine oli õige ning leiavad, et riigikogu aseesimehe kohalt lahkumine ainuvõimalik.

Postimees märgib, et Eesti ajakirjanduseetika koodeks ütleb: "Poliitilist ja majanduslikku võimu ning avalikkusele olulist informatsiooni valdavaid inimesi käsitleb ajakirjandus avaliku elu tegelastena, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud."

"Inimene, kes pole eksinud, ei oota terve päev oma hea nime kaitsmisega ja kindlast ei oota sellega ükski poliitik vahetult enne valimisi. Piinlik oli kuulata Rõivase vihjeid, et skandaal võib olla kiuslike inimeste poolt ajastatud. Kui riigikogu aseesimees pillerkaaritab nagu halvale teele läinud koolipoiss, siis see peabki enne valimisi välja tulema," kirjutas Postimees juhtkirjas "Tavaline pidu, tavaline häbi."

"Rõivas teatas pärast pikka keerutamist, et loobub riigikogu aseesimehe kohast, kui "see on selle hind". Jah, on. Ent see on ka tema poliitilise karjääri pöördepunkt: külmkapp jääb teda saatma ja selle vari langeb ka erakonnale." on Postimehe juhtkirja seisukoht.

Eesti Päevaleht on juhtkirja pealkirjaks pannud "Rõivas kehastas ja kuritarvitab võimu" ja kirjutab, et juhtunu vari ei lahku Reformierakonda kuuluva Rõivase pea kohalt niipea. "Kogu skandaali vältel ei suutnud ta ilmselgelt aduda oma käitumise sobimatust. riigikogu aseesimehe kohalt taandumine on esimene mõistlik samm."

Skandaalist esimesena neljapäeval kirjutanud ajaleht lisas, et küllap võib võim inimese vastassoo silmis ahvatlevaks muuta ja kui kõik käinuks vastastikusel nõusolekul, võiks abielumehe seiklused jätta tema ja ta perekonna klaarida. "Aga võim võib olla ka hirmutav, sest kõrgetel positsioonidel olevatel meestel on väga palju niite, millega oma ohvreid ka pärast ahistamist mõjutada."

Oma juhtkirjas "Rõivase koht pole Toompeal" kirjutab Õhtuleht:"On selge, et riigikogu asespiikri kohal haamrit viibutades saali ohjeldada ja kolleegidele vajadusel moraali lugeda Taavi Rõivas pärast EASi ringreisil puhkenud skandaali enam mingil juhul ei saa. Sama kehtib ka riigikogu liikmena jätkamise puhul, sest kuidas olla nõudliku opositsionääri rollis, kui su sõnavõtte ja arupärimisi saadavad nii kolleegide kui ka valijate nõutult küsivad pilgud."

Kogu halva mängu juures on Õhtulehe hinnagul hea vaid see, et oleme oma arengus jõudnud sinnamaale, kus toimunut enam ametnike ja parteikontorite tagatubades kinni mätsida ei õnnestu. "Vähemalt avalikult on suhtumine nii Rõivase kui ka kaaspidutsejate tegudesse üksmeelselt tauniv. Enam ei pääse asja meestenaljaks pööramise või „Viimse reliikvia“ tsiteerimisega – sai pisut müratud!"