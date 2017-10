Madis Seppam: lävepakuküsitlused paljastasid šokeeriva valimistulemuse

Daamid ja härrad, neiud ja noormehed, SEE on kohe käes! Ööbik valmistub lõõritama, munakell tiksub viimast minutit ja Lassie sörgib juba kodutänavas, kus tuttavlikult vilkuv tänavalatern talle hubast külitamist kuulutab. Ülehomme õhtul selgub, kes krõbistab prosecco kõrvale karbitäie magusaid mandaate ning milline omavalitsusjuht peab jälle tootvale tööle suunduma.

Kas me tõesti jaksame aga veel kaks päeva oodata? Päris suur osa meist on juba kas siis jaoskonnas või elektrooniliste kanalite kaudu oma valiku teinud ja nüüd sooviksime oma kodutänavas ausalt öeldes ka päris tulemusi näha. Aitab naljast! Kaua veel peame tolereerima veebiportaalidesse lüngatäiteks postitatud pahatahtlikke följetone? Keda või mida saab siin küünilises maailmas üldse usaldada?

Vastus sellele viimasele küsimusele on muidugi statistika – numbrid ei valeta. Statistikat võib usaldada, sest see on vaba kõigist emotsioonidest ning seetõttu ka tõeliselt äraostmatu.

Kui räägime lävepakuküsitlustest, siis haarab tõenäoliselt iga peatoimetaja peast, kuna neid on ise keeruline korraldada ja sisse osta sedavõrd kulukas, et pead aasta lõpuni tarbijale mulluseid tõlkeartikleid ette söötma. Meie õnneks on siinkohal vastu tulnud erakonnad oma põhjatute rahakottidega ning korraldanud igaüks oma isikliku lävepakuküsitluse, mille tulemused nüüd ja kohe ka ära toome.

Daamid ja härrad, neiud ja noormehed – teie ees on detailne valimistulemus!

Keskerakonna korraldatud lävepakuküsitlus paljastas, et koguni 112% eelhääletusel osalenud valijatest eelistasid Keskerakonda.

„See on tubli tulemus, mida kadestaks isegi liignoorelt lahkunud Kim Jong-il,“ kommenteeris Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning tõstis käed ahastuses taeva poole. „Oo kuri saatus, miks võtsid meilt noore ja õilsa hinge ebaõiglaselt vara?“

Reformierakonna tellitud lävepakuküsitlus näitas, et 89% valijatest eelistaksid pidu panna Taavi Rõivase, mitte Edgar Savisaarega.

Kui uurisime, keda Reformierakonna küsitlus tegelikult valimiste suurimaks võitjaks pidas, lõi erakonna esimees Hanno Pevkur rusikaga vastu rinda ja ütles: „Ärge muretsege, me teame ise paremini, keda rahvas valib ja mida tahab, aga uuring kinnitab, et meie peod on parimad! Jippiijee!“

Seejärel lõi Hanno Pevkur veel korra rusikaga vastu rinda – nii igaks juhuks.

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder jäi IRL-i korraldatud küsitluse tulemusi kommenteerides napiks ja tagasihoidlikuks: „Ma ei tea, kas ma julgengi nüüd midagi öelda. Oot ma uurin, mida meie koalitsioonipartnerid sellest arvavad ja helistan teile tagasi.“

Tagasi Helir-Valdor Seeder ei helistanud ja kui proovisime ta telefoni tabada, andis see kinnist tooni.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei keskendunud oma lävepakuküsitluses aga üldse valimistulemusele, vaid päris hääletanutelt, mida nad arvaksid lävepakkude maksustamisest.

Jevgeni Ossinovski kommenteeris: „Uuringud on näidanud, et igas kodus on vähemalt üks lävepakk – vaikne tapja, mis ainult ootab, et tuleksid pahaaimamatult koju, komistaksid selle taha ja kukuksid näoga noa otsa, mida su 5-aastane tütar juhuslikult käes hoiab. Eesti rahva tervise huvides oleks õigem lävepakud solidaarselt maksustada – jõukamatel on lävepakkusid niikuinii rohkem.“

Konservatiivne Rahvaerakond jõudis küsitlustes aga tõeliselt rahuldava tulemuseni – selgus, et valijate arvates on kõige stiilsem isa-poja tandem Mart ja Martin Helme.

„Need tulemused ei üllata mind,“ ütles Mart Helme. „Esiteks – mehel peab olema pintsak! Teiseks – mehel peavad olema püksid! Kolmandaks – mehel peab olema kaabu! Vaadake kasvõi mu poega Martinit! Number üks – tema soeng on alati laitmatu! Number kaks – tema kingad läigivad! Number kolm – Martini ülikond istub hästi seljas ja rõhutab tema suurepärast rannakeha!“

Paraku ei õnnestunud küsitlus kõigil ühtviisi hästi.

Eesti Vabaerakond pole oma nimekirjaga küll väljas, ent see-eest figureerivad nende liikmed erinevates valimisliitudes. Lävepakuküsitluse korraldamine takerdus aga selle taha, et juhatus ei suutnud otsustada, kes peaks Turu-uuringute AS-ile e-kirja saatma.

„Otsustasime ühehäälselt, et me ei tea, kes e-kirja saadab,“ kommenteeris Jüri Adams. „Seda ei saa nii uisapäisa teha. Me peame toda värki veel arutama ja vaagima. Pärast vaagimist tuleks veel korra kalkuleerida, juurelda, maha istuda ja mõelda ning seejärel veel ideid hüpitada ja kaaluda. Siis võiks koos nuputada, leiutada ja lahenduse leida, et mismoodi me hilisõhtul siit koosolekusaalist välja saame, kui turvameeskond on uksed juba lukustanud.“

Eestimaa Rohelistel ei läinud just paremini. Toimetusel õnnestus saada lühike repliik Züleyxa Izmailovalt.

„Kahjuks olime Neoonrohelistega eelhääletuse ajal Hollandis,“ ütles Izmailova. „Kui kuulsime, et kõik korraldavad lävepakuküsitlusi, laenutasime rattad ja külastasime Amsterdami kohvikuid, kus intervjueerisime seitset erinevat lävepakku, ent nonde puised vastused ei andnud mingiteks üldistusteks alust.“

Toimetus hoiab pöialt, et vahvad Neoonrohelised väntaksid ülehomseks oma ratastega Maarjamaale tagasi. Seniks aga – daamid ja härrad, neiud ja noormehed, kui te pole veel valimas käinud, siis tehke seda pühapäeval kindlasti, sest üksnes sedasi saame kindlad olla, et kodutänava KOLM AASTAT VILKUNUD EPILEPSIAHOOGUSID TEKITAVA TÄNAVALATERNA PIRN ÜKSKORD VÄLJA VAHETATAKSE, RAISK! •

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.