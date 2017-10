Vaidlusaluse PERHi apteegi kuukäive võib küündida miljoni euroni

Aastaid Sütiste teel PERHi hoones apteeki pidanud Apotheka ehk Terve Pere Apteek ei võitnud suvel korraldatud uue üüriperioodi konkurssi ja pidi selle 2. oktoobriks parema pakkumise teinud Benu apteegile loovutama. Seda apteek aga ei teinud ning vaidlus jätkub kohtus.

Konkursil osales 14 pakkujat, kusjuures pakkujate puhul torkab silma, et lisaks Terve Pere Apteegile olid veel neli pakkujat Apothekaga seotud ning kõik need neli olid asutatud alles 11. juulil 2017.

Lisaks nähtub Krediidiinfo andmetest, et neil neljal ettevõttel ei ole pärast asutamist mingit majandustegevust olnud ja üks firmadest on juba likvideerimisel.

"Benu Apteegi tegevjuht Kaidi Kelt ütles, et tõenäoliselt on PERHis Eesti parim asukoht ravimite müümiseks."

Benu Apteegi tegevjuht Kaidi Kelt ütles ERRile, et tõenäoliselt on PERHis Eesti parim asukoht ravimite müümiseks.

"Kuna viimased 15 aastat oli PERHi rendipind apteegiteenuse osutamiseks sisuliselt ühe ettevõtte käes, siis on teistel keeruline täpselt teada sealse äritegevuse majandusnäitajaid. Kõige selgema hinnangu selle asukoha olulisusele annab tegelikult üürilepingu kaotanud ettevõtte käitumine," lausus ta.

Kelt lisas, et majanduslik mõttekus kaalub ilmselt üles kõik need negatiivsed tagajärjed, mida ruumide omaniku tahte vastaselt tegutsemine endaga kaasa on toonud.

Praegu kannab Benu apteek tema sõnul kahjusid, sest nad ei saa pinnal, millele neil on sõlmitud üürileping, tegutseda ning kasutuseta seisavad nii ostetud sisustus kui IT-lahendused ja ootel on ka proviisorid ning lattu tellitud kaubavarud.

"Majanduslikku kahju ei ole võimalik veel täna kokku arvutada, kas või sellepärast, et me ei tea, kui pikaks venib ebamäärane periood, mil ruumid on vabastamata ja meile üle andmata. Kindlasti viib see ühel hetkel kahjunõueteni, kui see olukord kiirelt ei lahene," nentis Kelt.

Seda, kas Benu leping PERHi apteegipinnal tegutsemiseks pikeneb viivitatud perioodi võrra, ei osanud regionaalhaigla administratiivdirektor Aivi Karu veel öelda.

"Edasisi samme saame otsustada pärast üüripinna vabastamise teemalise vaidluse lahenemist, arvestades konkursi tingimusi," lausus Karu.

Suure käibenumbri tekitavad hepatiidi- ja vähiravimid

Tartus Maarjamõisa haiglas tegutseva Tartu Uusapteek OÜ haruapteek kuulub samuti Apotheka ketti ja apteegi üks omanikke Kalle Kurvits ütles ERRile, et ilmselt on PERHi apteegi käive nende omaga üsna võrreldav.

Tema hinnangul ei olnud Benu hinnapakkumine adekvaatne, sest ettevõte ei ole sellist tüüpi apteeki varem pidanud.

"Ravimi maksimaalne juurdehindlus ühele pakendile on viis eurot ja 11 senti ja see jääb nii ükskõik mis hinnani. Kõige kallimad ravimid praegu on hepatiidil ja onkoloogias. Nende hinnad on kuni 7000 euroni või üle selle, aga apteek tohib sinna lisada ainult 5,11 eurot," rääkis ta.

Seega moodustab Maarjamõisa apteegis Kurvitsa sõnul mõne päeva käibest 30 000-40 000 eurot vaid viis-kuus ravimipakendit, millest igaühe pealt teenib apteek ikkagi ainult 5,11 eurot.

"Meie käive Maarjamõisas on kuskil 700-800 000 ringis kuus ja sealt laekub meile natuke üle kolme protsendi, nii et me tegelikult otseselt käibest saadud hinnalisandist ei tulegi päriselt ots-otsaga kokku, vaid igasugused boonused, preemiad ja nii edasi," selgitas apteegiomanik.

"PERHi [apteegi] käive on sellega absoluutselt võrreldav. See tähendab, et kuus tehakse seal 7000-8000 aktiivset ostu, 7000-8000 inimest külastab PERHi ja Maarjamõisa apteeki iga kuu ja sooritab mingi ostu. See käive võib parimatel kuudel olla kuni miljon eurot - meil Maarjamõisas pole päris miljonit veel täis saanud," lisas ta.

Maarjamõisa apteegi pidaja võrdleb igakuist renti auto hinnaga

Kurvitsa hinnangul pakkus Benu PERHi apteegipinna konkursil umbes 500 eurot ruutmeetri eest ning tema sõnul ei ole sellega võimalik palkade maksmisel välja tulla.

Enda ettevõtte renditava Maarjamõisa apteegipinna hinda peab ta samuti meeletuks ja nimetas suurusjärguna ühe korraliku aasta auto kuus.

"Aga mis puudutab Magnumit - teisest küljest, ma ei ütle, et ka nemad mingid inglid on - aga kui nemad praegu ei liigu sealt ja kohus andis neile esialgse õiguskaitse, siis on üsna selge, et nad püsivad kuni proviisoriomandi jõustumiseni seal sees," usub Kurvits, viidates 1. aprillile 2020, millest alates peab Eestis kõigi apteekide enamusosalus kuuluma proviisoritele.

Apteegiomanik rõhutas, et ravimiäris toob rikkuse maaletoomine, mitte apteegi pidamine. "See, milline on mõne keti käive või kasum, ei oma mingit tähtsust. Peaasi, et nad hoiavad hulgimüüja turuosa, et hulgimüüja oleks tootjale maaletoomiseks atraktiivne," selgitas ta.

ERR suhtles veel mitme apteegipidajaga, kes olid ühel nõul, et PERHi apteegi käive on ilmselt Eesti kontekstis väga hea või isegi üks suuremaid.

"See on üsna magus koht, sellepärast nad seal kaklevad," ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Terve Pere Apteegi omanikfirma, Margus Linnamäele kuuluva UP Investi kommunikatsioonijuht Tiina Ansip vastas küsimusele Sütiste tee 17 apteegi kuukäibe kohta, et seda nad avaldada ei soovi.

Konkursil oli ruutmeetri alghind 80 eurot kuus

Tallinnas Sütiste tee 19 asuva PERHi Mustamäe korpuse apteegiruumide viieaastase üürilepingu leidmise avalikul konkursil oli 86 ruutmeetri suuruse pinna alghinnaks seatud 80 eurot kuus ilma käibemaksuta, millele lisanduvad kommunaalkulud.

Üüriperioodina oli konkursitingimustes välja toodud tänavuse aasta 2. oktoobrist kuni 2022. aasta 1. oktoobrini.

Konkursi tingimustes oli muu hulgas kirjas, et pakkujal peab hiljemalt 2. oktoobriks olema tegutsemispaigas kehtiv üldapteegi tegevusluba.

Konkursil osalesid Koduapteek OÜ, AS Remedium Kalamaja Apteek, Konvallaria OÜ, Samfred OÜ, Kariida OÜ, MAPharm OÜ, OÜ Calpurnia, OÜ Euroapteek, Apteekide Arenduse OÜ, OÜ Surtur, Terve Pere Apteek OÜ, Benu Apteek Eesti OÜ, OÜ Yliopiston Apteekki ning Pharma Group OÜ.

Pakkumusi kontrollis PERHi majandusteenistus ning konkursi võitjaks tunnistati Benu, kes oli teinud kõrgeima üürihinnaga pakkumuse. Apotheka aga ei kolinud tähtajaks välja, teatades, et apteegipinna konkurss oli seadustega vastuolus ja eiras head tava.

Ravimiamet keelas Terve Pere Apteegil ravimite väljastamise alates sellest esmaspäevast, kuna neil ei olnud enam ette näidata kehtivat üürilepingut. Seepeale süüdistas apteek nii haiglat kui ravimiametit ebaõiglases kohtlemises ja pöördus kohtusse.

Tartu halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse, mis tähendab, et neljapäevast alates sai apteek PERHis ravimite müümist jätkata.

PERH on korduvalt kutsunud Terve Pere Apteeki üles üüripinda vabastama ning esitas 4. oktoobril sellesisulise hagi ka Harju maakohtusse.