USA ja Briti võimud asusid Weinsteini vastu esitatud süüdistusi uurima

USA ja Ühendkuningriigi võimud on algatanud ametlikud juurdlused filmiprodutsent Harvey Weinsteini vastu esitatud seksuaalsuhtele sundimise ja vägistamissüüdistuste alusel.

Weinsteini süüdistavad vägistamises või seksile sundimises neli näitlejannat, vahendasid ERR-i teleuudised.

Weinstein on kõik süüdistused tagasi lükanud. Ahistamisest on teatanud aga kümned naised ja neid süüdistusi on mees osaliselt ka tunnistanud.

Skandaal Weinsteini ümber puhkes nädala eest, kui New York Timesis ilmus artikkel, kus anonüümsed allikad kirjeldasid, kuidas produtsent on aastakümnete jooksul pidevalt naisi seksuaalselt ahistanud. Peamiselt oli tegu noorte näitlejannadega, kellele ta lubas vastutasuks filmikarjääri edendamist.

Pärast seda on ahistamisjuhtumitest kõnelenud paljud nimekad näitlejannad.

65-aastane Weinstein vabandas pärast uudise avalikustamist avalikult. "Ma mõistan seda, et minu käitumine kolleegide suhtes on põhjustanud palju valu ja vabandan siiralt," lausus ta. Weinstein tagandati skandaali puhkemise järel produktsioonifirma The Weinstein Company juhatusest.

Weinstein on tootnud mitu Oscariga pärjatud filmi ning teda peetakse üheks Hollywoodi mõjukamaks produtsendiks.