Riigihanke raames valmis osaühingul Teedeprojekt eskiislahendus Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimiseks. Kuigi ristmik ehitustööde käigus oluliselt ei muutu, saab selle läbimine olema kiirem, turvalisem ja mugavam kõigile liiklejatele, ütles projektijuht Erik Bauman ERR-i raadiouudistele.

"Pigem on meie eesmärk olnud ja projekti läheteülesande eesmärk, et jalakäijaliiklust eelistada. Autodele läbilaskvuse seisukohast midagi otseselt paremaks ei lähe," tõdes Bauman.

Ristmikul on kaks keerulist kohta, raamatupoe ja tuletõrjedepoo esine ning bussipeatuse esine.

"Tuletõrjdepoo esine on suuresti jalakäijatele, sealt me enam autosid väljumas ei näe. Vana taksopeatuse koha peal muutub see, et bussipeatus kolitakse turu vastu ja parkimine läheb kitsamaks," selgitas projektijuht.

Eskiislahendust tutvustatakse avalikkusele nädala pärast. Nõmmel elav arhitekt Peeter Pere ütleb seni meedias avaldatud fotode põhjal, et idee on hea, aga Nõmme vajab palju suuremaid ümberkorraldusi, terviklahendust.

"Mulle tundub, et on tehtud kosmeetilisi parandusi. Siin küll räägitakse tekstis, et on mõned platsid. Aga ikkagi, üks mis kindel, on see, et seal on osad majad tühjad - Kahro maja, endine miilitsakooli hoone - sinna tuleks elu sisse saada," ütles Pere.

"Seal peaks elama elanikud, olema ärid alumistel korrustel. See vana kino, sellele tuleks leida oma funktsioon. Praegu kipub nii olema, et siis, kui on turg avatud, poed avatud, siis on seal inimesed. Kui kauplused ja turg kinni lähevad, siis kaovad inimesed ära välja arvatud need, kes ühistransporti kasutavad. Vaja on midagi sellist, mis Nõmme keskuse rahvaga täidaks," lausus Pere.