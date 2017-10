Pevkur ei pea Rõivase lahkumist riigikogust vajalikuks

"Taavi on oma selgituse andnud ja vabandust palunud. Eks elu näitab, kuidas tema elu parlamendis edasi läheb. Ta on võtnud poliitilise vastutuse ja astunud riigikogu aseesimehe kohalt tagasi," ütles Pevkur ERR-i raadiouudistele.

Seda, et Rõivas peaks lahkuma ka riigikogust, Pevkur vajalikuks ei pea. "Hetkel ma seda põhjust ei näe. Ta on võtnud vastutuse ja saanud valimistel väga tugeva mandaadi," ütles ta.

Reformierakonna fraktsioon koguneb Rõivase küsimust ja uut kandidaati riigikogu juhatusse arutama esmaspäeval.

"Hetkel on kõige olulisem see, et pühapäeval toimuvad kohalikud valimised. Keskendume eelkõige kampaaniale ja kui valimised on läbi, arutame Toompeal edasisi samme," ütles fraktsioonijuht.

Pevkur tunnistas, et suurt meediatähelepanu pälvinud ahistamisskandaal parteile kasuks ei tule.

"Loomulikult on tegemist nõmeda looga ja kuidagi kasuks see valimistele ei tule. Puudub igasugune õigustus kõigele sellele, mis juhtus. Fakt on see, et läheme siiski küsima rahva käest usaldust ja meie sammud sellest ei muutu. Püüame pälvida rahva usalduse, et kohalikul tasandil, mis selle skandaaliga seotud ei ole, teha hea tulemus," lausus Pevkur.