Juhan Kivirähk: kas sotsioloogia või nõid Nastja?

Eeloleval pühapäeval tuleb mul langetada otsus: kas tasub jätkata tegelemist arvamusuuringutega või tuleks minna täiuslikumaid prognoosimeetodeid omandama nõid Nastja ja Pendli-Urmase juurde. See otsus sõltub Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna valimistulemusest, mis nii Turu-uuringute AS kui ka Kantar Emori küsitlustulemuste põhjal balansseerib viieprotsendilise valimiskünnise piiril, kuid millele nii Nastja kui ka Urmas lubavad valimisvõitu.

Ehkki sel nädalal erinevates raadio- ja telekanalites katkematu jadana kestnud (ja veel kestvates) linnapeakandidaatide debattides näivad kõik osalejad end juba pealinna troonile kujutlevat, ei ole vist ühegi Tallinnas kandideeriva erakonna või valimisliidu liikmete seas neid, kes usuksid, et oleks võimalik väärata Keskerakonna valimisvõitu Tallinnas. Küsimus on vaid selles, kui ülekaalukas see võit tuleb. Seetõttu tuletavad Keskerakonna peamiste oponentide ülespuhutud etteasted meelde pigem Krõlovi kuulsat valmi konnast ja härjast.

Vaadakem küsitlustulemusi. Keskerakond kogub Turu-uuringute AS küsitluse andmetel Tallinnas ligi poolte valijate toetuse (49 protsenti). Reformierakonna toetus on umbes kolm korda (15 protsenti), sotsiaaldemokraatidel viis korda (9 protsenti), EKRE-l kuus korda (8 protsenti) ning IRL-il seitse korda (7 protsenti) väiksem. Isegi neid toetusi kokku liites jääb summaarne toetus Keskerakonna omast kümne protsendi võrra madalamaks.

Jah, võib ju öelda, et 49 protsenti ei ole veel absoluutne enamus, sajast puudu jääv 51 protsenti on sellest suurem. Ent isegi kui kõik valijate hääled sajaprotsendiliselt linnavolikogus esindatud saaksid, oleks Keskerakonnale vastukoalitsiooni moodustamine pelk soovunelm.

Esiteks ei kogu kõik valimistel osalevad nimekirjad kunagi nii palju hääli, et ületada viieprotsendilist valimiskünnist – praeguste hinnangute kohaselt võib ülelinnaliste kompensatsioonimandaatidena jagamisele minna vähemalt kümme volikogu kohta. Neist aga saaks tänu oma võimsale häältesaagile umbes pooled endale just Keskerakond.

Teiseks oleks aga selline kirju koalitsioon (kuhu edu korral peaks ju kuuluma ka Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn) täiesti töövõimetu. Isegi kui võtta aluseks Kantar Emori poolt pakutud pisut tagasihoidlikum prognoos (Keskerakonna toetus 44 protsenti), meenutaks selline Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, IRL-i, EKRE ning Savisaare ja Sõõrumaa liit väga aastaid tagasi Jevgeni Kogani abil sõlmitud „seitsme päkapiku koalitsiooni“, mis mäletatavasti kaua ei püsinud ja kuigi edukaks ei osutunud. Jüri Mõis peaks selle koalitsiooni sündi ju hästi mäletama.

Kindlasti ei meeldi paljudele Keskerakonna ainuvõimu jätkumine Tallinnas, kuid selle murdmiseks tuleks teha siiski midagi enamat kui vaid kolmekuulist kihutustööd enne kohalikke valimisi. Eriti ebaproduktiivne on selline kampaania, mis pooli valimisõiguslikke linnakodanikke alavääristab. Pean siinkohal silmas eelkõige EKRE ja Reformierakonna kasutusele võetud venekeelseid valijaid solvavaid valimisloosungeid. Kui ükski teine erakond peale Keskerakonna ei suuda hakata kõnetama Tallinnas elavaid venelasi, siis tulekski lootused pealinnas võimule pääseda lihtsalt maha matta.

Kuid ehkki Savisaare valimistulemus jääb ilmselt kaugele viimaste valimiste hiilgusest, võib tema ning Sõõrumaa ja Mõisa vahel sõlmitud liit tõepoolest kujuneda linnavolikogus kaalukeeleks Keskerakonna ja nende oponentide vahel. See sunnib küsima, mida Savisaar oma erakonnast lahus kandideerides ikkagi taotleb. Ise on ta ju kinnitab, et kandideerib Keskerakonna toetuseks (olles endiselt ka erakonna liige), Keskerakond aga väidab, et nende vastu.

Savisaart on ikka müstifitseeritud kui eriti riukalikku ja kavalat poliitikut, kes oma kombinatsioone alati mitu sammu ette mõtleb. Mulle tundub, et tema peamine soov oma valimisliitu luues oli näidata Keskerakonnale, et ilma tema häälteta ei olda Tallinnas absoluutse enamuse saavutamiseks võimeline. Üsna veider oleks aga arvata, et Savisaar (muidugi juhul kui tema valimisliit üldse volikokku jõuab) aitaks kokku klopsida Keskerakonda linnavõimu juurest kukutavat koalitsiooni. Kui Savisaarest ja tema tegusatest ärimeestest hakkaks tõepoolest sõltuma linnavalitsuse moodustamine, oleks kõige tõenäolisem pigem nende kampalöömine Keskerakonnaga. Tegusad inimesed on ju enamasti pragmaatilised…

Eile valis Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn mind oma Facebooki reklaamnäoks*, kasutades selleks rahvusringhäälingus uuringutulemuste esitlemisel öeldud lauset „Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn võivad Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas nurjata“, lisades sellele omalt poolt sõna „ainult“. See on tõsi, et see valimisliit ja Keskerakond võistlevad ühe ja sama elektoraadi pärast ning ühe edu tähendab teisele väiksemat häältesaaki. Nende reklaam aga vaikib sellest, et tõenäoliselt on just see valimisliit kaalukeeleks osutudes valmis võimu Keskerakonnale tagasi andma.

Muide, Savisaare valimisliidu moodustumise aegadel oli palju neid, kes kahtlustasid selle Keskerakonna kõrvale loomises vaid taktikalist kavalust, kindlustamaks Keskerakonna võimu jätkumist Tallinnas. Viimasel ajal on aga hakatud Savisaares-Mõisas-Sõõrumaas millegipärast nägema Keskerakonna ainuvõimu kukutamise tööriista. Väheusutav!

Hetkel näitavad vähemasti Turu-uuringute küsitlustulemused siiski seda, et üht- ega teistpidi kombinatsioonide järele vajadust ei teki ning keskerakondlik linnavalitsus võib end järgmiseks neljaks aastaks Vabaduse väljakul taas sisse seada. Mida aga ütlevad selle kohta tähtede seis, klaaskuul või pendel – seda teavad juba teised spetsialistid. •

Savisaare valimisliidu ja Teguse Tallinna sotsiaalmeediareklaam, mis moonutas Juhan Kivirähki sõnu. Autor: Facebook

