Video: märulistaar Steven Seagal kohtus Manilas president Dutertega

Video Seagali ja Duterte kohtumisest avaldas Filipiinide riiklik meediakanal RVTM, vahendas Reuters.

65-aastane Seagal oli Filipiinidel, et otsida võttekohti oma järgmise filmi jaoks, mis räägib "ebaseaduslikest uimastitest ja muudest kuritegudest", seisis presidendi kantselei pressiteates.

Teate kohaselt ütles Duterte USA näitlejale, et "filmid on elu peegeldus", ning kinnitas taas kord oma pühendumist võitlusele narkootikumidega.

Varem toimunud pressikonverentsil ütles Seagal, et tema arvates ei ole Filipiinide näol tegu ohtliku kohaga. "See on koht, mis on tõusuteel koos oma uue juhtkonnaga," sõnas ta.

Jõulisi ja ka ebaseaduslikke võtteid kasutavale Dutertele pandi hüüdnimi "Punisher" ehk "Karistaja" juba siis, kui ta oli Davao linnapeaks.

Duterte lubas valimiskampaania ajal võidelda narkokaubandusega ning tema ametiaja 14 kuu jooksul on narkovastase kampaania käigus tapetud vähemalt 3500 inimest.

USA, teised lääneriigid ja mitmed inimõigusorganisatsioonid on juba pikemat aega kritiseerinud Duterte narkootikumide vastast võitlust. Kriitikute hinnangul pole märkimisväärsel osal tapetutest narkokaubandusega isegi mingit pistmist olnud ning pealekaebamisest ja omakohtust pakatavat õhkkonda on sageli kasutatud ära isiklikeks arveteõiendamisteks.

Presidendina on Duterte lubanud korruptsiooni ja uimastid Filipiinidelt välja tõrjuda, isegi kui selleks tuleb vajadusel ohverdada "miljoneid inimelusid". Riigis korra loomist ihkavate valijate hulgas on president jätkuvalt väga populaarne.

Seagal on aga tuntust kogunud märulifilmide kangelasena, tema karjääri edukaim periood oli 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses.

Seagal on varemgi kohtunud "jõulise kuvandiga" riigijuhtidega nagu Vladimir Putin, Aleksandr Lukašenko ja Ramzan Kadõrov ning teinud seda alati filmi- ja fotokaamerate saatel.

Ta omab USA, Serbia ja Venemaa kodakondsust, kusjuures Vene passi sai ta kätte president Putini enda käest.

Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi külastamise ajal pälvis aga tähelepanu see, kuidas Seagal rahvatantsuga liitus.

Lukašenkol aga õnnestus märulistaari toita Valgevenes kasvatatud porgandiga.