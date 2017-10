Juncker Suurbritannia teemal: nad peavad maksma

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas reedel, et enne kui saab rääkida Suurbritannia ja Euroopa Liidu Brexiti-järgsetest suhetest, peab London kinnitama, et maksab ära kogu summa, mille Ühendkuningriik EL-ile võlgneb.

"Britid on avastamas, nagu meiegi, igapäevaselt uusi probleeme. See on ka põhjus, miks see protsess võtab aega rohkem kui esialgu arvati," selgitas Juncker kõnes, mille ta pidas oma kodumaa, Luksemburgi tudengitele.

"Me ei saa praegusel hetkel leida tegelikku kompromissi teemal, mis puudutab Ühendkuningriigi järele jäänud finantskohustusi. Kuna me ei ole võimelised seda tegema, ei saa me ka oktoobris Euroopa ülemkogul öelda, et me saame nüüd siirduda läbirääkimiste teise etappi," rääkis ta.

"Nad peavad maksma, nad peavad maksma, mitte võimatul moel. Ma ei ole kättemaksu ihkavas tujus. Ma ei vihka britte," lisas ta.

Euroopa Liit on andnud Suurbritanniale mõista, et järgmisel nädalal toimuval Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel tehakse järeldus, et Brüsseli hinnangul on senistel Brexiti-läbirääkimistel pole tehtud piisavalt edusamme selleks, et alustada kõnelusi näiteks tulevase kaubanduslepingu teemal. London on varem lootnud ja üritanud, et tulevaste suhete asjus juba sellel tippkohtumisel läbirääkimistega algust tehtaks.

Ka Financial Times kirjutas reedel pikemalt, et Euroopa Liidu liidrid keelduvad järgmise nädala Ülemkogul alustamast Ühendkuningriigiga lahkumiskõneluste (Brexit) järgmist faasi, kuna senistel kõnelustel pole piisavalt edu saavutatud.

Euroopa Liidu esindaja Brexiti läbirääkimistel Michel Barnier ütles omakorda neljapäeval, et olulisi edasiminekuid selleks, et jõuda kõnelustel järgmisesse faasi, tehtud pole. Tema sõnul on endiselt paigalseis nn lahutusarve osas.