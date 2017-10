Eesti kalurid panid seljad kokku: rajatava kalajahutehase turg on globaalne

Venemaa sanktsioonide tõttu kiratsema jäänud Eesti kalandussektor on leidnud uue väljundi: kõik kalandusühistud panid seljad kokku, et rajada Paldiskisse kalakomponentide tehas, mis hakkab oma toodangut müüma üle maailma. Tehas avab uksed märtsis.

Ehkki Läänemeri annab kala palju, on sõltuvalt aastast keskmiselt 80 protsenti sellest alamõõduline räim ja kilu ning enamik sellest inimese toidulauale ei kõlba. Seetõttu on ekspordi seis kehv ja madala kvaliteediga kala kokkuostuhinnad madalad.

Välismaale kokkuostu müümine on aga kõige odavam viis püügi realiseerimiseks. Seetõttu otsustasid kõik Eesti kalandusühistud kogu traalisektoris panna seljad kokku ja rajada toiduks sobimatu kala väärindamiseks oma tehase.

Kalajahul ja -õlil on oluline osa loomasöödast, kalaõli on ka kosmeetikatööstuses kasutatav komponent.

Paldiskisse rajatava tehase aastane võimsus on 30 000 tonni ja selle turg on globaalne.

Eesti Kalapüügiühistu tegevdirektor Mart Undrest ütleb, et tehasele sobivat kohta otsiti umbes aasta aega, enne kui Paldiski juurde jäädi.

"Seal on määravaks väga paljud asjaolud: need on püügirajoonid, süvasadama olemasolu, logistika, tööjõud ja kõik need asjad kokku, pluss kohad, kus reaalselt on võimalik selliseid tehaseid ehitada. Nendest variantidest, mis lõpuks lauale jäid, oli Paldiski kõige parem," ütleb Undrest.

Tänavu märtsis löödi kopp viimaks Paldiskis maasse ning nüüdseks on tehasehoone juba püsti. Oktoobri lõpus jõuavad kohale tehaseseadmed, nii et järgmise aasta märtsis saab tootmisega alustada. Täisvõimsusel hakkab tehas tööle järgmisest sügisest.

Lisaks Eesti püügile hakkab tehas vastu võtma ka naaberriikide püüki.

"Tegemist on sellise kaubaga, mida müüakse üle maailma. Kõige suurem ostja maailmas on Aasia ja Hiina, aga on väga palju erinevaid tarbijaid Euroopa Liidus, Ameerika - tegemist on üle maailma kaubeldava toodanguga," ütleb Undrest.

"See annab kindlasti meile nii turgude mõistes uue väljundi kui just parema teenistuse kaluritele väheväärtuslikuma kala osas. Seda me suudame kindlasti tulevikus paremini väärindada ja läbi selle on kalurite keskmine aastane sissetulek kindlasti kõrgem."

Ekspordipartnerid on tehasel olemas, lepingute sõlmimine on lõppjärgus.

Tehases saab tööd umbes 25 inimest, enamik töötajaist loodetakse leida Paldiskist.

Tehase rajamine läheb maksma umbes kümme miljonit eurot, sellest kuus miljonit tuleb Euroopa merenduse ja kalanduse fondist.