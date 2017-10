Munade hind tõuseb ilmselt lähikuudel märkimisväärselt

Hollandi "mürgimunade" skandaali tõttu on ka Eestis munad kallinenud, kuid tõenäoliselt ei ole põhiline hinnatõus veel siia jõudnud.

Muna on praegu aastatagusega võrreldes umbes kümnendiku võrra kallim. Eesti suurima munatootja, Eggo kaubamnärki kasutava Dava Foods juhatuse liige Vladimir Sapožnin ütles ERR-ile, et senine hinnatõus on alles "köki-möki".

"Ma võin öelda seda, et Saksamaa vabaturul on tööstuslik muna, mis läheb munapulbrite ja -masside tootmiseks, mida omakorda kasutavad pagaritöökojad ja hotellid, tõusnud augusti lõpust alates 85 protsenti," lisas Sapožnin.

Tema sõnul jaekaubanduses hinnatõus nii suureks ei kujune, kuid lihavõteteks peaks muna hind Eestis tänasega võrreldes kallinema veel 20-30 protsenti.

Munade kallinemise põhjuseks on "mürgimunade" skandaal. Nimelt selgus augustis, et 14 Euroopa riigis ja ka Aasias on müüdud pestitsiidi fiproniiliga saastunud Hollandi mune.

Spožnini sõnul on Hollandist alguse saanud skandaali tõttu hukatud kanu ja suletud farme ning paljud farmid ei pruugigi enam tööd alustada.

Enamik riike suudab tema sõnul toota rohkem mune kui tarbib, kuid turuhind kerkib sellele vaatamata.

"Saksamaal näiteks on 20 protsenti mune puudu. Ise nad toota ei suuda. Hollandist ja Belgiast [imporditi] Saksamaale kolossaalne kogus mune," märkis Sapožnin.

Hinnatõus võib tulla lähiajal

Selveri kinnitusel võib muna kallineda juba lähiajal, kuid kui palju, on kauplusteketi hinnangul raske prognoosida.

"Kriis ei ole veel täies mahus Eestisse jõudnud ning sellest tingituna on edasine munade hinnatõusu tempo väga raskesti prognoositav," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Karl-Villiam Vaserik.

"Munade laiem probleem sai alguse Euroopast, kus avastati, et paljude poodide lettidele jõudnud munad sisaldavad inimtoiduks kahjulikku ainet Fipronil. Kuna probleem on osutunud oodatust tõsisemaks, siis võib lähiajal oodata suuremat munade hinnastõusu," märkis ta.

Ka Rimi kommunikatsioonijuht ütles, et munad on kallinemas ning seejuures pole vahet, kas jutt on odavamatest puurikanade munadest või vabapidamisel kanade munadest.

EL-i teatel mürgimunad inimesi ei ohusta, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seevastu peab fiproniili suures koguses tarbimist "mõõdukalt ohtlikuks", kuna see võib kahjustada inimeste neere, maksa ja kilpnääret.

Eesti veterinaar- ja toiduameti (VTA) andmetel Hollandis toodetud pestitsiididega saastunud mune tõenäoliselt Eestis ei ole.