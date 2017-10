Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Liina Kersna ütles Taavi Rõivase ahistamisskandaali kohta, et kõige tähtsam on kiiresti ja selgesõnaliselt valed ümber lükata, sest muidu ei aita enam ka abikaasa toetav käsi põlvel.

ERR palus Liina Kersnal, kes oli valitsuse meedianõunik ja büroo juht nii Andrus Ansipi kui ka Taavi Rõivase peaministriks oleku ajal, kommenteerida, kuidas ta hindab Rõivase käitumist selles skandaalis ja millist nõu oleks ta ise endisele peaministrile andnud.

Kersna vastas Winston Churchilli tsiteerides, et vale on poolel teel ümber maailma, enne kui tõde püksid jalga saab.

"Tänapäeva valed on veelgi väledamad. Seetõttu on kommunikatsioonis, aga eriti kriisikommunikatsioonis, erakordselt oluline võimalikult operatiivselt ja selgesõnaliselt valed väited ümber lükata. Vastasel juhul on vale end juba inimeste teadvusse tsementeerinud ning enam ei aita ka abikaasa toetav käsi põlvel," lausus ta.

Kersna sõnul on meil võimatu öelda, mis selles loos on tõde ja mis vale.

"Seda teavad kaks inimest, kuid välja näeb see kurb. Võimuga seotud avaliku elu tegelaste suhtes on ühiskonnal arusaadavalt kõrgendatud ootused. See, kas neile ootustele püütakse ka vastata, on inimeseti erinev," märkis riigikogu liige.

Ta lisas, et on neid, kes võimul ollas kontrollivad iga oma sõna ja tegu, sest tajuvad ööpäevaringset vastutust, ja on teistsuguseid. Mitte ainult Eestis, vaid igal pool maailmas.

"Inimese käitumine teekonnal täis ahvatlusi näitab tema küpsust vastutada. Taavi küpsemine on olnud kiire ja kõrgel temperatuuril ning ta on teinud sellest omad järeldused," lausus Kersna.

ERR palus Rõivase juhtumi kohta kommentaari ka Reformierakonna fraktsiooni liikmelt Heidy Purgalt, kes ei pidanud õigeks seda kommenteerida, viidates segastele asjaoludele.

Europarlamendi saadik Kaja Kallas jättis ERRi kommentaaripalvele vastamata.