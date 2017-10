Ankara teatel on tegu osaga Venemaa ja Iraaniga eelmisel kuul sõlmitud deeskalatsioonitsoonide loomisest, kuid osaliselt tundub samm olevat seotud Türgi sooviga ohjeldada Süüria kurdide kontrolli all oleva territooriumi laienemist, vahendas Reuters.

Operatsioonist, milles löövad kaasa ka Ankara poolt toetatud Süüria mässulised, teatas reedel Türgi kindralstaap ning relvajõudude poolt jagatud videos on näha, kuidas sõidukite kolonn neljapäeva hilisõhtul teele asub.

Pealtnägijate sõnul oli Bab al-Hawa ristteel näha vähemalt 30 Türgi relvajõudude sõidukit.

Üks Türgi toetatud mässuliste esindajatest tunnistas, et Ankara meetmete taga on soov kindlustada, et lähedal asuvat Afrini regiooni kontrolliv Süüria kurdide omakaitsevägi YPG oma ala ei laiendaks.

"See on kooskõlas Astana 6 resolutsiooniga, et tagada piirkonna julgeolek Venemaa ja Süüria režiimi pommitamiste eest, ning ennetada YPG üksuste katseid ebaseaduslikult territooriumi hõivata," väitis Vaba Süüria Armee esindaja Mustafa Sejari.