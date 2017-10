Meikar näeb Rõivase skandaali puhul sarnasusi silvergate'iga

Meikar (SDE) ütles, et üldjuhul kehtib reegel, et kui jätad midagi rääkimata, siis asi kerib edasi.

"Kui kellegi eesmärk on, et mingi avalikkuse tähelepanu all olev teema maha läheks, on tark rääkida ära, tunnistada eksimust, olla siiras. Ilma selleta jäävad vastuseta küsimused, mida esitatakse uuesti ja uuesti," soovitas Meikar Reformierakonnale.

"Ja lõpuks läheb teema mitte ainult sellele, mis täpselt juhtus, vaid konkreetselt sellele, miks valetati. Muid asju on võimalik seletada ja põhjendada, aga kui poliitik valetab, jääb asi teda kandma väga kauaks," ütles Meikar.

2012. aasta kilekotiraha skandaal on Meikari sõnul tema jaoks möödas, aga nendele inimestele, kes siiamaani ei ole tõtt rääkinud, käib see kaasas, kuniks nad tõde tunnistavad.

Meikar ütles, et Reformierakonna ja Taavi Rõivase reageerimisaeg skandaali lahvatamisele oli veel aeglasem, kui 2012. aastal.

"Praeguse skandaali juures oli info teada mitu päeva ja siseringis ilmselt läbi arutatud. 2012. aastal nad lugesid sellest lehest ja aega läks üks päev," sõnas Meikar.

Skandaali ohjamisel näeb Meikar palju sarnasusi 2012. aastaga. "See, et püütakse sõnumitoojat ära tappa, on väga sarnane. Teha sellest, kes ütleb, et midagi on toimunud, valetaja ja süüdlane, on sama taktika, mida võis näha ka 2012. aastal."

"Samal ajal püüd jätta endast mulje, et pole midagi valesti tehtud, pisendada olukorda, on täpselt sama, mis 2012. aastal," lisas ta.

Reformierakonna 2012. aasta rahastamisskandaal ehk silvergate

Reformierakonna rahastamisskandaal ehk silvergate on 2012. aasta mais puhkenud Eesti poliitiline skandaal, mis puudutab Eesti Reformierakonna liikmete annetusi, millega liikmed väidetavalt annetasid variisikutena erakonnale anonüümsete toetajate raha.

Silver Meikar annetas 2009.–2010. aastal Eesti Reformierakonnale raha, mille päritolu ta enda väitel ei tea.

Meikar kirjeldas annetamisskeemi ajalehes Postimees 2012. aastal ilmunud arvamusloos nii: "Selle raha andis mulle ümbrikus Kalev Lillo, kes tollal töötas Reformierakonna kontoris juhtival kohal. Enne annetamist helistas mulle peasekretär Kristen Michal ja küsis, kas olen nõus erakonda toetama. "Muidugi oleksin nõus," vastasin ja lisasin: "kuid ega väga palju antud hetkel võimalik ei ole." Sain teada, et ega see tegelikult mulle mingeid kulusid kaasa ei toogi. Mulle antakse sulas kontole kandmiseks nii suur summa, mis kahtlasena ei näiks. "Mis seal ikka, teeme ära," vastasin rehepapi kombel."

Kalev Lillo ja Kristen Michal lükkasid Silver Meikari väited tagasi 22. mail 2012 avaldatud Reformierakonna pressiteates: "Erakond arvas, et tegu on tema rahaga, summa iseenesest varasema riigikogu liikme puhul meis küll kahtlust ei äratanud.

Riigiprokuratuur alustab mais Meikari väidete kontrollimiseks kriminaalmenetlust, mille lõpetas oktoobris ja avalikustas põhjaliku määruse.

24. oktoobril 2012 visati Silver Meikar erakonna Nõmme piirkonna juhatuse avalduse alusel Reformierakonnast välja.