Rõivas saab edaspidigi EASi visiitidel käia

"EAS ei pea vajalikuks selle konkreetse juhtumiga seoses rohkem sanktsioneerivaid otsuseid langetada, usume, et viimaste päevade uudised on piisavalt distsiplineeriva ja väärtusi meelde tuletava olemusega," ütles EASi pressiesindaja Mariann Sudakov BNSile.

Samas täpsustas Sudakov, et Taavi Rõivasega pole ühtegi äridelegatsiooni visiiti EASil praegu plaanis.

Sellega kohaldab EAS Rõivase suhtes teistsugust käitumist kui mehe suhtes, kes samal peol, kus Rõivas sündsusetult käitus, ühe naise basseini lükkas.

Neljapäeval avalikustas Eesti Päevaleht, et EASi ametliku delegatsiooni liikmed pidasid septembri lõpus Malaisias peo, mille käigus ületati hea maitse piire ning leidis aset vähemalt kolm juhtumit, kus kaasa kutsutud naisterahvaid ebaväärikalt koheldi.

Enim on tähelepanu saanud Rõivas, kes väidetavalt tegi ebasündsaid lähenemiskatseid mitmele seltskonnas viibinud naisele, ühe suhtes muutus aga otseselt füüsiliselt seksuaalselt pealetükkivaks.

Rõivas on tunnistanud ebasündsat käitumist, kuid ei ole nõustunud kõigi väidetes esitatud detailidega.

Sama peo varasemas staadiumis lükkas üks seltskonnas viibinud mees ühe naise peokohaks olnud baaris asunud basseini. Selle teo eest otsustas EAS süüdlase delegatsioonist välja arvata ja karistas teda aastase keeluga osaleda EASi korraldatavate ärivisiitide delegatsiooni koosseisus.

"EAS on alati eeldanud, et äridelegatsioonide liikmed, kes esindavad Eestit, teevad seda väärikalt. Äridelegatsioonide visiidid Eestile olulistesse riikidesse on vajalikud, et aidata Eesti ettevõtjatel edendada eksporti ning hoogustada välisinvesteeringuid Eestisse. Poliitikute osalemine taolistel visiitidel on selles valguses jätkuvalt oluline, olles osa äridiplomaatiast," rääkis Sudakov.

"Meediaväljaannete viimaste päevade artiklid on meile kõigile taaskord meelde tuletanud, et delegatsioonide liikmed esindavad Eestit ning ebaväärikas käitumine heidab varju kõigile Eesti riigi poolt korraldatud rahvusvahelistele ärivisiitidele," ütles EASi pressiesindaja.