Tallinna linnavolikogu koosseisu lõpetamine läks maksma üle 13 000 euro

Volikogu pressiesindaja Liina Kaev ütles ERR-ile, et kulude hulka kuulusid ruumide üürimine ja kaunistamine, toitlustamine, kutsete trükkimine ja saatmine, fotograafi ning esinejate tasu ning meened külalistele. Kutsutud oli 110 inimest.

Kaev rääkis, et see oli ainult mõnetunnine sündmus ja see oli mõeldud puhtalt volikogu liikmetele.

"Tegemist oli kokkuvõtva sündmusega, fraktsioonide esimehed esinesid kõnedega. Ja see koht sai valitud seetõttu, et kuna volikogu koosseis on piisavalt suur, siis see rahvahulk kuskile mahutada oli väga raske," sõnas Kaev.

Kaev rääkis, et volikogu majas ei olegi sellist ruumi, kuhu volikogu liikmed kõik koosviibimiseks ära mahutada, sest volikogu saalis on töölauad.

"See on traditsiooniline, volikogu on alati kogunenud, kui on koosseisu lõpp," ütles ta veel.