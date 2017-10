Eesti riik on lähetanud Lätti kaks eesti keele õpetajat. Nii saab lisaks põhikoolile keelt õppida ka Läti Ülikoolis Anette Rossi juhendamisel. Gümnaasiumiastmes Riias eesti keele õpet pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina õpetan Riia Eesti koolis ja meil on lapsi nii Lätist kui ka Eestist. Kolmandik on Eesti juurtega, nemad tunnevad huvi. Aga kuna meil on põhikool, siis gümnaasiumiealisi meil ei ole. Kuid samas on mul täiskasvanud ülikooliealisi eraõpilasi, kes tahavad Tartusse õppima minna või tunnevad Eesti vastu huvi. See kontingent on väga-väga erinev," rääkis Triin Jürgenstein.

Eesti keele omandamiseks on Lätis kolm motiivi - soov õppida Eestis, tööalane vajadus või siis armastus, kuidas kellelgi. Eesti presidendi nime ei osanud tutvumsikoolitusele tulnud öelda, kuid nad teavad, et põhjanaabreil on palju saari.

Kui aga Eesti pered ajutiselt Riiga tulevad, eelistavad nende lapsed õppida ingliskeelses koolis.