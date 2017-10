PRDS Eesti OÜ juhatuse liige Rene Leet kirjutas reedel sotsiaalmeedias, et firma kaktestab lepingulised tööd, sest ei saanud riigikogu kultuurikomisjonilt luba maalingut säilitada. Muinsuskaitseameti pressiesindaja Madle Lippus ütles Leedi öeldut kommenteerides BNS-ile, et amet taotleb sel juhul kriminaalasja algatamist.

"Oleme ebameeldivalt üllatunud," ütles Lippus. "Anname [linnahalli maalingute organisaarorile Märt] Sultsile aega nädala lõpuni. Aga kui esmaspäeval puhastustööd ei jätku, siis ei näe me ilmselt muud võimalust, kui taotleda kriminaalmenetluse algatamist mälestise rikkumise paragrahvi alusel."

"Lõpetasin Tallinna Linnahalli EV 100 supergraafika seinamaalingu maha pesemise lepingu, sest riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must koos oma komisjoniga ei saa midagi teha kollektiivse pöördumise heaks," kirjutas Leet sotsiaalmeedias. "Kas tõesti? Üle tuhande inimese annab 85 tunniga digiallkirjad, et linnahalli seinamaalingud saaksid lõpuni viidud ja säiliksid, kuni tehakse remont või midagigi selle suure kolliga seal mere kaldal aga teha ei saa midagi."

"Riigikogu ei saa muinsuskaitseametiga kokkuleppele?! Riigikogu esindab ja kaitseb rahva huve, muinsuskaitseamet esindab ja kaitseb hooneid. Hakkame uuesti digiallkirju koguma, aga nüüd kogume neid 240 tundi," lisas Leet.

"Meil vahet pole. On tõendatud, et Pirados on selle maalingu sinna teinud ja nemad peavad selle sealt ka maha võtma. Meid huvitab vaid, et töö oleks kvaliteetselt tehtud ja see eikahjustaks mälestist. Aga kes seda teeb, ei oma meie jaoks tähtsust," rääkis Lippus. "Ootame veidi, laseme Sultsil asjaga tegeleda ja esmaspäeval võtame teema täpsemalt üles."

Muinsuskaitseamet teeb ka linnahalli haldavale Tallinna Linnahalli AS-ile märgukirja, milles kohustab eemaldama hoone seintelt lisaks Sultsi organiseeritud maalingutele ka varasema graffiti, samuti juurima välja selle muinsuskaitsealuse ehitise pragudes kasvavad puud ja põõsad.