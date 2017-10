USA presidendi Donald Trumpi sõnul on Iraan rikkunud kaks aastat tagasi sõlmitud rahvusvahelist tuumalepet ja seepärast tuleb Teherani karistada karmimate sanktsioonidega. Trumpi valik ei tähenda, et USA lahkub leppest.

ÜRO tuumainspektorite sõnul on Iraan täitnud lepet, mille eesmärk on vältida tuumarelva valmistamist. Juba enne Trumpi sõnavõttu olid võimalikule karmimale suhtumisele vastu Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka Venemaa. Uut lähenemist on tervitanud Iisrael ja Saudi-Araabia. USA presidendi sõnul on leppe rikkumises süüdi terrorismi toetav Iraan, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Avalikustan meie strateegia koos mitme suurema sammuga, et astuda vastu Iraani režiimile, tema vaenulikule tegevusele ning sooviga tagada, et Iraan ei saavutaks kunagi, mitte kunagi, tuumarelva. Meie poliitika põhineb Iraani diktatuuri, tema terrorismi toetamise ning Lähis-Idas ja kogu maailmas jätkuva agressiooni kristallselgel hinnangul. Iraani kontrollib fanaatiline režiim, mis 1979. aastal haaras võimu ja sundis uhket rahvast alluma äärmuslikule valitsemisele," ütles Trump.

Välisminister Rex Tillerson ütles, et Trump lõpetab riigipeana Iraani tuumaleppe toetamise, kuid ei tühista lepet täielikult, jättes vastava otsuse langetamise kongressi ülesandeks.

"Me ütleme, hästi, nad (iraanlased) järgivad tehniliselt (leppe tingimusi)," lisas minister.

Lõpliku otsuse USA tuumaleppest väljaastumise kohta peab langetama kongress.

Samuti ütles Tillerson, et Trump ei palu kongressilt Iraani sanktsioonide taastamist, mis tühistaksid 2015. aasta tuumaleppe.

"Sanktsioonide taastamine tähendaks sisuliselt seda, et me räägime leppest taganemisest," sõnas minister.

Valge Maja tahab hoopis uute sanktsioonide kehtestamist, juhul kui Iraan "astub üle konkreetsete piiride", rõhutas ta.