Valimiste valvur Reinaas tõstis "autahvlil" esile häälte ostmisi

1. Häälte ostmine. Oleme saanud palju kaebusi, kohati tõestada või

tunnistusi saada keeruline. Visuaalset materjali selle kohta on

kahjuks raske pakkuda.

Reinaas rääkis, et laokil hääled Lõuna-Eestis ja Kesk-Eestis saab kätte lausa ühe ülle eest. "Paldiskis käib abilinnapea Villmann hääli ostmas kuuldavasti 30 euro eest", ütles Reinaas. "Ta andis mingitele õpetajatele seal Kaubamaja kinkekaardi üritades nende häält ära osta."

"Kuuldavasti 40 euro eest ostab Reformierakond hääli vanainimestelt. Ja kõige kallimad hääled on taaskord Paldiskis, kus kodanik on ostnud hääli 100 euro eest. Kuuldavasti valimisliidul Hea Tava on hääli nii vähe, et nad on nõus nende eest hulka raha välja käima," lausus Reinaas.

2. Õpilastele kohustuslikud visiidid Narva Vee juurde, kus

ekskursioone viis läbi kandidaat.

"Narvas toimus põhimõtteliselt lapse rööv. Inimesed läksid kooli ja nad topiti bussidesse ja viidi kohta, mille nimi on Narva Vesi, kus nad pidid kuulama sellise kodaniku nagu Aleksei Voronov mesijuttu sellest, et nad hääletaksid tema poolt. Lapsed viidi koolist otse kandidaadi juurde kuulama kandidaadi juttu. Midagi hullemat annab välja mõelda," rääkis Reinaas.

3. Töötajate survestamine haiglates. Pärnus ja Narvas.

"Narvas ja Pärnus on siis tohtrid Sule ja Silland, kes selle asemel, et oma arstidega rääkida inimeste haigustest või kuidas neid ravida, on otsustanud teha samal ajal ka valimiskampaaniat iseendale. Teada ei ole kas nad ostavad hääli ka tablettide eest haigete käest või mitte, aga selline lugu seal Narva ja Pärnu haiglates on, et nad mõjutavad oma arste."

4. Soldino gümnaasiumi direktor Ljobov Fomina. Enda poolt

kandideerima mahitav kiri e-koolis.

Reinsaase sõnul teatas Fomina, et tänu temale on neljal inimesel 99 punkti sajast viimastel eksamitulemustel, neli kuld- ja hõbemedalit on saanud tema õpilased ja seetõttu on tema kõige parem õpetaja matemaatika ja eesti keele koha pealt ja seetõttu tuleb ta Narva volikokku valida.

5. Tänuüritus Konguta vallarahvale. Valimiste eel toimuv valla rahaga

tehtav üritus vallvanema vastuvõtuga.

"Kohalik vallavanem korraldas ürituse, kuhu kutsus Kõrsikud ja kõik inimesed Kongutas kokku, kes pidid kuulama tema valimiskõnesid," ütles ta.