Mõnede sundliidetavate valdade puhul valitseb endiselt segadus

Tartumaal, Kambja ja Ülenurme valdades elatakse praegu päev korraga. Vallad ootavad endiselt Riigikohtu otsust sundliitmise seaduslikkuse kohta ja loodavad mõlemad jääda iseseisvateks omavalitsusteks. Valimisringkond on kahel vallal aga juba täna ühine ning pühapäeval selguvate valimistulemuste põhjal valitakse kahele vallale üks vallavolikogu ja üks vallavanem. Praktikas pole aga ühise vallavalitsuse korraldamises veel mingeid mõtteid mõlgutatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei ole midagi kokku leppinud, absoluutselt, kuna tegelikult ootame me ju ikkagi veel Riigikohtu otsust ja me oleme jätkuvalt kindlad, et Riigikohus teeb õige otsuse ja Ülenurme ja Kambja jäävad iseseisvaks," rääkis Ülenurme valla arendusjuht Kristi Kull.

Kambja vallavanem Ivar Tedrema ütles, et pärast kohalikke valimisi tuleb hakata omavahel läbirääkimisi pidama. "Ega siin muud midagi praegu ette näha ei ole," lausus ta.

Kuigi esmaspäeval jätkub kahe eraldiseisva vallavalitsuse töö samamoodi nagu täna, seisab siis ees üleminekuperiood. Mõlemad vallad nõustuvad, et ees seisavad segased ajad. Kahel vallal ei ole täna selgust veel sellegi osas, kelle templiga uue moodustatava Kambja valla dokumente allkirjastama hakatakse.

Närviline on õhkkond ka neis vallavalitsustes, kus sundliitmise otsusega on lepitud ja vallavalitsus pärast valimisi tegevuse lõpetab. Nii näiteks Tähtvere vallas, mis uue korra järgi Tartu linna koosseisu kuuluma hakkab.

"Näiteks meil üks inimene teeb kolme-nelja ala, aga seal ta läheb kindlasti ühe kitsa ala peale osakonda üle, nii et eks inimestel on ikka suur närv sees," ütles Tähtvere vallavanem Rein Kokk.

Uus struktuur peab hakkama toimima tuleva aasta 1. jaanuarist. Sundliidetavates valdades, kus tänaseni pole ühendvalla tekkimisega tegeletud, on teha aga veel väga palju.