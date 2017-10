Inimestele mõeldud raviaparaat aitab kortel raskest tõvest terveneda

Hemodialüüsiga eemaldatakse organismist jääkained ja liigne vedelik. Seda siis, kui neerud enam ei tööta. Läinud suvel toodi Pet City loomakliinikusse 13-aastane Gordoni setter Karu, kes oli üsna lootusetus seisus - ei söönud, joonud ega liikunud. Tema haigus oli ilmselt põhjustatud põiepõletikust. Augustikuuks pärast kahte dialüüsiprotseduuri ja muud ravi - kokku peaaegu kolme kuud - koera tervis paranes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alati on olemas ikkagi lootus. et tuleb võidelda. Ei tasu esimese raskema momendi puhul mõelda sellele, et koer magama panna. ta on mu sõber olnud 13 aastat ja me võitleme koos ja proovime asjadest üle saada," ütles looma omanik Piret Kannike.

Üks protseduur maksab umbes 1000 eurot ja see tuleb omanikul endal kinni maksta. Kui lemmik pole kindlustatud. Suurem probleem on see, et hemodialüüsi saab loomadele teha vähestes kohtades.

"Maailmas on vähe neid keskuseid, Euroopas on loetud arv keskuseid, kus on võimalik hemodialüüsi protseduure läbi viia," ütles Pet City Loomakliiniku peaarst Heli Säre.

Praegu on dialüüsiaparaadi küljes Berni karjakoer Patrick, kes kuu aega tagasi lakkus kusagil autotöökoja lähedal antifriisi ja kelle neerud selle tagajärjel ei tööta.

"No Patrick, kuskohast sa selle antifriisi siis said? Antifriisi on kahjuks väga palju majapidamises. Ta on magus aine, mida kasutatakse külmkapi jahutusvedelikes või mootorivedelikes. Kuna ta on magus, siis loomad kahjuks lakuvad teda hea melega sisse. Ja juba väga väike kogus on eluohtlik loomale," lausus Säre.

Ka vihmavee lakkumine pole hea mõte - selles leidub näriliste eritatud leptospiroosi pisikut, mis põhjustab samuti neerude kahjustust, selgitab loomatohter. Koera elu pole meelakkumine! Patrick aga on paranemas. Ta on saanud kaheksa dialüüsi sessiooni.