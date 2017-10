Gruusia parlament kummutas presidendi veto ja jõustas uue põhiseaduse

Laupäeva õhtul kell 21.35 ehk enne suurt valimispäeva on ETV eetris viimane linnapeakandidaatide arutelu. Saatejuhid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar on eetrisse palunud Tallinna linnapeakandidaadid.

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Gruusia president Giorgi Margvelašvili on öelnud, et peab uut põhiseadust, mis läbis parlamendis kolm lugemist "halvasti ettevalmistatuks" ja et sel ei ole ühiskonna ja opositsiooni toetust. Ta vetostas selle ja saatis koos parandusettepanekutega parlamenti tagasi.

