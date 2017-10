Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (28)

Laupäeva õhtul kell 21.35 ehk enne suurt valimispäeva on ETV eetris viimane linnapeakandidaatide arutelu. Saatejuhid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar on eetrisse palunud Tallinna linnapeakandidaadid.

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

New York Times Nigeris toimunud rünnakust USA sõdurite vastu ja sellest, mida see näitab.

Reuters : maavärinad näitavad, et Põhja-Korea viimane tuumakatsetus on piirkonda geoloogiliselt destabiliseerinud.

Window on Eurasia : Vene impeerium on ohus, sest pole migratsiooni keskustest ääremaadele.

Window on Eurasia : venelased on naasmas meelelaadi, mis neil oli Nõukogude Liidu lõpuaastail.

Window on Eurasia : ka praegune Vene rahandusminister on murelik.

Raadio Vaba Euroopa : uus USA suursaadik Venemaal ütles, et Ukraina on suhete parandamiseks võtmeküsimus.

Daily Beast : Bannonil on plaan Vabariikliku Partei vastu ning ilus see ei ole. Samal teemal ka Hill ja Axios .

Reuters ja Politico : järjekordsed administratsiooni liikmed on reisikulude asjus tähelepanu all.

The Local : Stockholm on maailma turvalisemate linnade seas 8. kohal.

The Times : Suurbritanniast on saamas esimesi riike, kus rahvastikustatistika inimeste sugu ei kajasta.

The Local : fiproniliskandaal laieneb, mürgine aine on jõudnud ka pagaritoodetesse.

The Local : suurem osa Hispaania ajaloost on olnud metsik ja lõhestav tüli.

The Local : Human Rights Watch leidis, et Hispaania politsei kasutas liiga palju jõudu.

