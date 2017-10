Raport: Hiina abi ja laenud teenivad suuresti riigi enda huve

Laupäeva õhtul kell 21.35 ehk enne suurt valimispäeva on ETV eetris viimane linnapeakandidaatide arutelu. Saatejuhid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar on eetrisse palunud Tallinna linnapeakandidaadid.

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Selle kohaselt on Hiina laenupoliitika valimatu, mitmed suured laenajad on maad kus olukord õigusriigi põhimõtete järgimisel on kesine, nagu Venezuela, Angola ja Pakistan.

Samas on abiks kvalifitseeruv osa Hiina rahastusest aidanud raporti kohaselt oluliselt majanduskasvu parandada. Selle tulemused on võrreldavad USA ja teiste lääneriikide projektidega. Parks nimetas seda oluliseks ja julgustavaks tähelepanekuks.

Suurem osa Pekingi rahastusest näivad moodustavat ekspordilaenud ja teised meetmed, millega soovitakse edendada Hiina eksporti ja teisi eesmärke, mis on toonud Parksi sõnul vähe mõõdetavat kasu saajariikides. Ta ütles, et seesugust ametlikku rahastust ei saa käsitleda arenguabina, vaid osana OECD laiemast abidefinitsioonist.

Saladuskate Hiina kulutuste ümber on tekitanud nurinat, et Peking võib toetada korrumpeerunud režiime või õõnestada keskkonna- ja inimõigusstandardeid, mida lääne doonorid üritavad juurutada.

"Võib öelda, et kõige ülemisel tasandil võistlevad USA ja Hiina nüüd selles osas, mis puudutab nende rahaülekandeid teistesse riikidesse," märkis AidData täitevdirektor Bradley C. Parks.

Williami ja Mary kolledži labori AidData uuring on seni kõige ulatuslikum katse Hiina ametlikku rahastust mõõta. Peking ise avaldab oma abiraha liikumise kohta teavet väga napilt, mis on omakorda põhjustanud muret maailma teise majandusena oma üleilmset mõju kasvatava Hiina kavatsuste pärast.

