EKRE-t valivad rohkem mehed, teisi suuremaid erakondi naised

Naiste toetus on keskmisest suurem Keskerakonnale (33 protsenti, meestest 25 protsenti), Reformierakonnale (27 protsenti, meestest 24 protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale (12 protsenti, meestest kaheksa protsenti). EKRE-t aga toetavad rohkem mehed (16 protsenti, naistest üheksa protsenti).

Suurim erinevus sotsiaaldemograafilistes jaotustes ilmneb traditsiooniliselt vastaja rahvuse pinnalt. Eestlastest valijate eelistustes on esikohal Reformierakond 30 protsendiga. Järgnevad Keskerakond 18 ja EKRE 16 protsendiga. Eestlastest toetab Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 12, IRL-i kaheksa, Rohelisi ja Vabaerakonda mõlemat neli protsenti.

Muust rahvusest valijate seas on esikohal Keskerakond 75-protsendise toetusega. Teistest erakondadest pälvivad mõningal määral mitte-eestlaste toetust ka Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Reformierakond - mõlemad viis protsenti.

Keskerakonna toetus on endiselt kõige suurem 65-74-aastaste (34 protsenti) ja 75 aastast vanemate vastajate (39 protsenti) seas. 50-64-aastaste seas on Keskerakonna toetus võrdne Reformierakonnaga (26-27 protsenti). 35-49-aastaste vanusegrupis on aga liidriks Reformierakond 26 protsendiga (Keskerakond 22 protsenti). Alla 25-aastastest toetab Keskerakonda 27 ja Reformierakonda 23 protsenti. 25-34-aastastest Keskerakonda 30 ja Reformierakonda 22 protsenti.

EKRE toetus on keskmisest suurem 65-74-aastaste vanusegrupis (21 protsenti); sotsiaaldemokraatidel aga 50 aastast nooremate seas (18-24- ja 35-49-aastastest 13 protsenti).

Madalama haridusega valijad toetavad keskmisest enam Keskerakonda ja EKRE-t. Kõrgharidusega vastajad aga Reformierakonda (31 protsenti) ja sotsiaaldemokraate (13 protsenti). Keskerakonna toetus kõrgharidusega vastajate seas on 23, EKRE-l üheksa protsenti.

Linnaelanike seas on populaarseim Keskerakond 33 protsendiga (maal toetab neid vaid 21 protsenti). Ka Reformierakonna toetus on veidi kõrgem linnas (27 protsenti, maal 22 protsenti). Maaelanike seas on linnaelanikega võrreldes suurem toetus EKRE-le (22 protsenti, linnas vaid 8 protsenti).

Keskerakonna toetus on suurim kõige nende vastajate seas, kelle pere liikme keskmine sissetulek kuus jääb 201 ja 650 euro vahele. Vastajate seas keskmise sissetulekuga üle 650 euro on liidriks Reformierakond (29 protsenti). Selles sissetulekugrupis on keskmisest suurem ka sotsiaaldemokraatide toetus (15 protsenti). EKRE toetus on suurim 301-500-eurose keskmise sissetuleku puhul.